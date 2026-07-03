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CP cancela seis comboios Intercidades devido a onda de calor

03 jul, 2026 - 11:58 • Fábio Monteiro

Temperaturas elevadas levaram a CP a cancelar seis Intercidades esta sexta-feira. Clientes afetados podem pedir troca ou reembolso dos bilhetes sem custos.

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A CP cancelou esta sexta-feira seis Intercidades devido às temperaturas elevadas registadas em várias regiões do país.

A empresa explica que adotou medidas extraordinárias para minimizar o impacto da vaga de calor e garantir a segurança e o conforto dos passageiros.

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"Optando por uma abordagem preventiva e responsável, a CP tomou uma decisão difícil, mas necessária, para reduzir o risco de ocorrências durante esta vaga de calor", refere a empresa em comunicado.

Foram cancelados os comboios IC 517 (Lisboa, Santa Apolónia/Guarda), IC 512 (Guarda/Lisboa, Santa Apolónia), IC 523 (Lisboa, Santa Apolónia/Porto, Campanhã), IC 524 (Porto, Campanhã/Lisboa, Santa Apolónia), IC 572 (Lisboa, Oriente/Faro) e IC 672 (Faro/Lisboa, Oriente).

Segundo a CP, os passageiros afetados estão a ser contactados e podem pedir a troca ou o reembolso dos bilhetes sem custos adicionais.

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