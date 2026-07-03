Diretores escolares desiludidos com processo de classificação de exames

O Ministério da Educação, Ciência e Inovação (MECI), anunciou esta sexta-feira que os professores têm até 14 de julho para classificar as provas (era até dia 10), e que os resultados vão ser afixados a 17 de julho, em vez de 14 de julho.

Também a segunda fase dos exames, que deveria começar a 16 de julho, arranca apenas na tarde de 20 de julho e termina a 24 de julho, em vez de 22 de julho.

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Estas alterações só chegaram aos diretores das escolas depois de terem sido divulgadas pela comunicação social, disse à Renascença Carlos Louro, presidente da Associação Nacional de Dirigentes Escolares (ANDE).

Carlos Louro admite “que pode ter sido uma falha que ocorreu no processo de comunicação”, acrescentando que não recebeu qualquer informação adicional.

Para o presidente da ANDE e diretor do Agrupamento de Escolas de Celeirós, “se houve necessidade de alterar o calendário é porque certamente estas situações foram mais além, permita-me assim, do que aquilo que se estava a antecipar”.

Este responsável lamenta que “um processo de realização dos exames, que sempre foi da absoluta confiança da sociedade, no Ministério da Educação, este ano estar a acontecer isto”.

Carlos Louro defende que é preciso “perceber primeiro o que aconteceu de mal, perceber de seguida porque é que aconteceu e depois avaliar e corrigir, de modo que nunca mais se repitam estas situações”.

“Existem muitas conversas” entre os diretores

O presidente da ANDE diz que os diretores têm agora de rever todo o serviço e “todas as questões que daí vão decorrer”.

Lembra que “estão nas escolas a preparar o próximo ano letivo, a olhar para o apoio que temos de dar aos alunos na candidatura ao ensino superior e agora tudo isto vai ter de ser revisto”.

Questionado pela Renascença sobre se vai haver férias, Carlos Louro responde que “quem está na parte da administração das escolas sabe perfeitamente que todos estes meses de julho e agosto são sempre meses de sobressalto e sujeito de muitos imbróglios”, sendo “este (os exames) mais um deles”.

O dirigente da ANDE admite que “existem muitas conversas” entre os diretores: “são conversas, algumas vezes, de desilusão, são conversas, outras vezes, de revolta, até, são conversas, quase sempre, de procura de soluções, são conversas em que a preocupação leva a que se pense que somos sempre professores, somos sempre escola e temos um serviço a prestar e é isso que nos motiva para ainda estarmos aqui à procura destas soluções para que isto possa ser levado a bom porto e para que os alunos não saiam prejudicados”.

Calendário de exames alterado devido a "vários constrangimento informáticos", diz ministro

O ministro da Educação justificou as alterações ao calendário de exames com as falhas no processo informático que levou a que alguns docentes não tivessem ainda recebido os exames para avaliar.

Em declarações esta sexta-feira, em Guimarães, Fernando Alexandre disse que ocorreram “vários constrangimentos informáticos que estão a ser superados”, garantindo que “ de acordo com a avaliação técnica que foi feita ontem à noite, há condições para concluir até dentro do prazo que estava previsto” inicialmente.

O ministro revelou ainda que há "duas ou três provas" por distribuir pelos professores classificadores, acrescentando que as restantes “estão praticamente distribuídas na totalidade”.

Para a 1.ª fase dos exames nacionais inscreveram-se cerca de 166 mil alunos, tendo sido realizadas mais de 300 mil provas do 11.º e 12.º anos, que foram feitas em papel, mas que são todas digitalizadas para serem corrigidas.