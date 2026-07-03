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​Exames adiados. Quem deve ser responsabilizado? O ministro, para já, não

03 jul, 2026 - 17:11 • Cristina Nascimento

Ministro Fernando Alexandre dizia, na quarta-feira, que se o calendário sofresse alterações, teriam de ser apuradas responsabilidades políticas. Fenprof e movimento “Missão Escola Pública” não defendem, pelo menos agora, saída do ministro. Na oposição política, só o Chega é mais radical.

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“Se houver alteração ao calendário obviamente terá de haver responsabilidades.” A frase não é de nenhum líder da oposição ou de uma estrutura sindical. É do próprio ministro da Educação.

Fernando Alexandre falava no Parlamento, na quarta-feira, 1 de julho. Sensivelmente 48 horas depois, o calendário de exames nacionais de 12º ano foi ajustado. Os problemas tecnológicos em torno da classificação digital dos exames nacionais ditaram o adiamento da segunda fase.

A quem devem ser assacadas responsabilidades? Para já, com exceção do Chega, ninguém pede a cabeça de Fernando Alexandre, embora o movimento “Missão Escola Pública” até reconheça que existiriam motivos para tal.

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“Nós entendemos que a sua demissão, ainda que existam motivos para neste momento, não é a solução”, diz Cristina Mota.

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A dirigente da MEP considera que a saída de Fernando Alexandre “seria trazer mais um problema àqueles que já temos” e defende que o governante tem é de “dar resposta aos problemas que criou”.

É preciso encontrar responsáveis no EduQA

Nestas declarações à Renascença, Cristina Mota defende, no entanto, que, no que diz respeito ao EduQa, o novo organismo responsável pela gestão da época de exames, “já é uma outra questão e efetivamente alguém tem de ser responsável por esta situação”.

Questionada sobre a mesma matéria, a Fenprof alinha parcialmente com a MEP.

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“Nesta fase, o que é importante é que o ministro dê esclarecimentos do que está a acontecer”, diz o secretário-geral Francisco Gonçalves.

O sindicalista questiona, ainda assim, a forma como Fernando Alexandre está a gerir o assunto, exigindo que o governante “dê uma imagem real da dimensão do problema”.

“Esperamos que não faça uma espécie de gestão de danos de dia a dia da situação. Ontem, veio dizer que poderia mexer no calendário. Hoje mexeu um bocadinho no calendário. Esperemos que amanhã não venha anunciar outra coisa”, remata.

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