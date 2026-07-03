​Exames adiados. Quem deve ser responsabilizado? O ministro, para já, não

“Se houver alteração ao calendário obviamente terá de haver responsabilidades.” A frase não é de nenhum líder da oposição ou de uma estrutura sindical. É do próprio ministro da Educação. Fernando Alexandre falava no Parlamento, na quarta-feira, 1 de julho. Sensivelmente 48 horas depois, o calendário de exames nacionais de 12º ano foi ajustado. Os problemas tecnológicos em torno da classificação digital dos exames nacionais ditaram o adiamento da segunda fase. A quem devem ser assacadas responsabilidades? Para já, com exceção do Chega, ninguém pede a cabeça de Fernando Alexandre, embora o movimento “Missão Escola Pública” até reconheça que existiriam motivos para tal.

“Nós entendemos que a sua demissão, ainda que existam motivos para neste momento, não é a solução”, diz Cristina Mota. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

A dirigente da MEP considera que a saída de Fernando Alexandre “seria trazer mais um problema àqueles que já temos” e defende que o governante tem é de “dar resposta aos problemas que criou”. É preciso encontrar responsáveis no EduQA Nestas declarações à Renascença, Cristina Mota defende, no entanto, que, no que diz respeito ao EduQa, o novo organismo responsável pela gestão da época de exames, “já é uma outra questão e efetivamente alguém tem de ser responsável por esta situação”. Questionada sobre a mesma matéria, a Fenprof alinha parcialmente com a MEP.