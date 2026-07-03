Fogo de Vouzela já queimou mais de 7 mil hectares. Ministro admite mão criminosa

O incêndio florestal que começou na madrugada de quinta-feira em Vouzela, distrito de Viseu, e se estendeu a mais três concelhos, já queimou mais de sete mil hectares de floresta e mato, revelam dados europeus. O ministro da Administração Interna admite mão criminosa.

De acordo com o Sistema Europeu de Informação de Incêndios Florestais (EFFIS), o fogo que eclodiu pelas 03h04 de quinta-feira em Vouzela e se estendeu, depois, a Oliveira de Frades e Tondela (Viseu) e Águeda (Aveiro), a área ardida situava-se, ao início do dia de hoje, nos 7.191 hectares, estando em expansão, já que o incêndio lavra há mais de 33 horas e permanece ativo.

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Os mais de 7.000 hectares correspondem a cerca de 10.000 campos relvados de futebol de 11.

Os dados consultados pela agência Lusa pelas 12h00, sustentados na informação recolhida pelos sensores VIIRS e Modis (instalados a bordo de satélites que orbitam a Terra), permitem ainda estimar um perímetro de incêndio com mais de 50 quilómetros (km), que se desenvolveu para oeste e sudoeste (em direção ao município de Águeda, pela zona florestal do Préstimo) e também para sul e sudeste, para as vertentes da serra do Caramulo, já no concelho de Tondela.

Já as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) para a zona onde o incêndio permanece ativo, indicavam, às 12h00, uma temperatura estimada de 29,3º centígrados e humidade relativa de 25,6%, segundo dados publicados na página fogos.pt.

De acordo com os mesmos dados, é expectável uma subida da temperatura do ar ao longo do dia (máxima de 34,8º às 18h00) e uma queda abrupta da humidade relativa para um valor mínimo de 13% pelas 19h00.

Ainda segundo o IPMA, a velocidade média estimada do vento cifrava-se, à mesma hora, em redor dos 18 quilómetros/hora (km/h) –com rajadas que poderiam chegar aos 43 km/h –, sendo, no entanto, de esperar uma redução da intensidade do vento ao longo do dia, voltando a aumentar a partir das 21h00.

No combate às chamas do incêndio que eclodiu em Vouzela estavam, pelas 12h40 de hoje, um total de 955 operacionais, apoiados por 308 viaturas e nove meios aéreos.

"Tudo indicia que houve comportamento criminoso"



O ministro da Administração Interna (MAI) afirmou esta sexta-feira que o dispositivo de combate a incêndios está concentrado no fogo de Vouzela, o que mais preocupa as autoridades, e considerou existirem indícios de origem criminosa na ignição.

Em declarações aos jornalistas, em Torres Novas, Luís Neves disse que a estratégia passa por assegurar um ataque inicial rápido aos incêndios que deflagram, permitindo concentrar meios no fogo de Vouzela, que classificou como a principal preocupação das autoridades.

Questionado sobre a possibilidade de o incêndio ter tido origem criminosa, o ministro respondeu que "tudo indicia" essa hipótese.

"Não é de noite que há condições para o surgimento de ignições e logo duas ignições por volta das 02h00, 03h00 da manhã", afirmou, concluindo que "tudo indicia que houve, de facto, um comportamento de mão humana, um comportamento criminoso".

Portugal pede ajuda à Europa, Espanha e Marrocos

"Decidimos ativar o Mecanismo Europeu de Proteção Civil" por causa dos incêndios, anunciou esta sexta-feira o primeiro-ministro, Luís Montenegro.

Também foram ativados os acordos bilaterais com Espanha e Marrocos.

Luís Montenegro falava aos jornalistas no final de um Conselho de Ministros realizado em Guimarães.

