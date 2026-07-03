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Fogo em Setúbal progride em direção a habitações e parque de automóveis

03 jul, 2026 - 18:45 • Lusa

Bombeiros estão a evacuar algumas habitações na zona do Vale da Rosa.

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Um incêndio que deflagrou cerca das 14h00 em Setúbal está a progredir em direção a habitações na Estrada do Vale da Rosa e a um parque automóvel com centenas de viaturas estacionadas, informou a Proteção Civil.

Segundo o Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil da Península de Setúbal, os bombeiros já estão a evacuar algumas habitações na zona do Vale da Rosa.

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Cerca das 17h30, estavam envolvidos no combate às chamas 161 operacionais, apoiados por 47 veículos e três meios aéreos.

De acordo com a Proteção civil, o incêndio terá tido origem numa viatura que ardeu, tendo as chamas alastrado a uma zona de mato.

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