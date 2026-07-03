Incêndio em Vouzela. 17 feridos e duas aldeias evacuadas

O incêndio que deflagrou em Vouzela já fez 17 feridos, três dos quais tiveram mesmo de ser hospitalizados. Entre os feridos há três civis e 14 operacionais.

De acordo com as informações recolhidas pela Renascença junto do comando subregional de Viseu Dão Lafões, duas aldeias tiveram de ser evacuadas durante a madrugada no distrito de Viseu. No entretanto, as chamas já progrediram para o distrito de Aveiro, atingindo o concelho de Águeda, informação também confirmada pelo comando subregional daquele distrito.

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À Renascença, a Proteção Civil confirma, igualmente, que as chamas lavram em três frentes e continuam a ameaçar populações.

Neste momento, e no combate ao fogo, estão mais de 883 operacionais, apoiados por 275 viaturas.

Ao início da madrugada, José Costa, oficial de operações da Proteção Civil, admitia à Renascença que o vento estava a dificultar as operações e que aguardava pela manhã para que os aviões pudessem voltar a ajudar no combate.

Vento é "principal fator" a influenciar os incêndios

"O vento tem sido o principal fator que influencia o incêndio", assegura, acrescentando que o fogo está a consumir "uma zona muito extensa com floresta"..

O alerta foi dado às 03h00 da madrugada de quinta-feira e a situação agravou-se ao longo do dia, devido às condições climatéricas adversas, nomeadamente o vento forte.

Ainda a norte, um incêndio que deflagrou pelas 14h00, em Monte de Fralães, concelho de Barcelos, está a ser combatido por 128 operacionais e 39 viaturas, sendo o forte vento um dos principais problemas, segundo fonte da Proteção Civil.

Em Rio Maior, no distrito de Santarém, outro incêndio mobiliza perto de 130 operacionais e 39 viaturas. As chamas chegaram a rondar as povoações de Cabeça Gorda e São João da Ribeira, mas o pior já deve deve ter passado, disse à Renascença o comandante Hélder Silva do Comando sub-regional Lezíria do Tejo.



Devido ao risco de incêndios rurais, em plena onda de calor, o Governo decidiu declarar a situação de alerta em todo o território continental, a partir das 00h00 de sexta-feira, até segunda-feira.

A medida implica restrições ao acesso a espaços florestais, proibição de queimadas e reforço dos meios de vigilância, prevenção e combate.