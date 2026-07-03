Incêndios: Espanha já disponibilizou um dos Canadair pedidos por Portugal

Espanha disponibilizou esta sexta-feira um dos dois aviões Canadair solicitados por Portugal para apoiar o combate aos incêndios rurais, no âmbito do acordo entre os dois países, ativado preventivamente em paralelo com o Mecanismo Europeu de Proteção Civil. O primeiro-ministro, Luís Montenegro, anunciou que Portugal acionou o Mecanismo de Proteção Civil da União Europeia e os acordos bilaterais com Espanha e Marrocos para reforçar o dispositivo de combate aos incêndios. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

No âmbito do acordo com Espanha, o Governo solicitou o envio de dois aviões Canadair e uma equipa da Unidade Militar de Emergências (UME), um ramo das Forças Armadas espanholas para apoiarem no combate aos incêndios rurais. O Ministério da Administração Interna (MAI) avança que Espanha disponibilizou no dia de hoje um avião Canadair. Portugal pediu igualmente dois aviões Canadair a Marrocos.

No âmbito do mecanismo europeu de Proteção Civil, Bruxelas deverá agora formalizar os contactos com os Estados-membros para apurar a disponibilidade de aeronaves que possam ser enviadas para Portugal e, a serem disponibilizadas, "serão de imediato integradas no Dispositivo Especial de Combate aos Incêndios Rurais". Em comunicado, o MAI explica que, apesar de Portugal não ter a sua capacidade operacional esgotada, o executivo decidiu acionar o mecanismo europeu, bem como os acordos bilaterais com Espanha e Marrocos, enquanto medida preventiva. "Trata-se, portanto, de um acionamento preventivo e de antecipação, que tem como objetivo reforçar o dispositivo de combate, tendo em conta a evolução das condições climatéricas excecionais, e dos próprios incêndios ativos, que poderão vir a exigir um esforço acrescido", explica o gabinete de Luís Neves. O Governo decretou situação de alerta que está em vigor desde as 00h00 de hoje até às 23h59 de segunda-feira, devido ao "significativo agravamento do risco de incêndios rurais".