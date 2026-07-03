Ouvir
  • Noticiário das 17h
  • 03 jul, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Incêndios: Portugal ativa Mecanismo Europeu de Proteção Civil

03 jul, 2026 - 16:21 • Ricardo Vieira

Governo também pede ajuda a Espanha e Marrocos. Medida foi anunciada pelo primeiro-ministro, Luís Montenegro.

A+ / A-

"Decidimos ativar o Mecanismo Europeu de Proteção Civil" por causa dos incêndios, anunciou esta sexta-feira o primeiro-ministro, Luís Montenegro.

Também foram ativados os acordos bilaterais com Espanha e Marrocos.

Luís Montenegro falava aos jornalistas no final de um Conselho de Ministros realizado em Guimarães.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Esta decisão foi tomada "não porque a nossa capacidade esteja já esgotada, mas porque nesta circunstância temos todo o nosso território sob risco muito elevado", explica o chefe do Governo.

"Entendemos que seria mais adequado termos a disponibilidade e o reforço vindo dos nossos aliados nesta luta contra o fogo na Europa através do Mecanismo Europeu de Proteção Civil e dos nossos vizinhos próximos, Espanha e Marrocos", sublinha Luís Montenegro.

O objetivo é "não deslocalizar meios de uma regiões para as outras dentro do nosso território, porque queremos que todos os meios dispersos pelo território estejam em prontidão imediata caso possam ocorrer necessidades nas zonas em que estão localizados", refere o primeiro-ministro.

Portugal estás desde as 00h00 desta sexta-feira em situação de alerta devido ao "significativo agravamento do risco de incêndios", numa altura em que vários distritos estão em aviso vermelho por causa de uma onda de calor que poderá durar vários dias, com temperaturas na ordem dos 40 graus e noites tropicais em várias regiões do país.

A situação de alerta vai vigorar até ao final de segunda-feira, segundo o Ministério da Administração Interna, e implica várias restrições para tentar prevenir a ignição de fogos florestais.

Fogo de Vouzela já queimou mais de 7 mil hectares

Pelas 16h30 desta sexta-feira, Portugal tinha vários incêndios considerados significativos pela Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).

O fogo que mais preocupa deflagrou na quinta-feira de madrugada em Vouzela, no distrito de Viseu, e já atinge outros três concelhos vizinhos – Oliveira de Frades e Tondela (Viseu) e Águeda (Aveiro).

A combater as chamas estavam, esta sexta-feira à tarde, mais de mil bombeiros, apoiados por 11 meios aéreos e 344 viaturas.

Pelo menos três aldeias já foram evacuadas como medida de precaução.

Este incêndio florestal já queimou mais de sete mil hectares de floresta e mato, revelam dados do Sistema Europeu de Informação de Incêndios Florestais (EFFIS).

O ministro da Administração Interna, Luís Neves, admitiu esta sexta-feira que há indícios de mão criminosa, num fogo que deflagrou pelas 3h00 da manhã.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 17h
  • 03 jul, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

Como um minuto mudou a vida de milhares de venezuelanos. Sismos "gémeos" foram há uma semana

Sismos na Venezuela

Como um minuto mudou a vida de milhares de venezuelanos. Sismos "gémeos" foram há uma semana

Calor faz aumentar mortes. É possível prevenir?

Calor faz aumentar mortes. É possível prevenir?

Simon procura mãe e irmão nos destroços

Simon procura mãe e irmão nos destroços

Tráfico de crianças é perigo escondido após um sismo

Tráfico de crianças é perigo escondido após um sismo

Criança de três anos resgatada seis dias após os sismos

Criança de três anos resgatada seis dias após os sismo(...)