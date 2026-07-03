Incêndios: Portugal ativa Mecanismo Europeu de Proteção Civil

"Decidimos ativar o Mecanismo Europeu de Proteção Civil" por causa dos incêndios, anunciou esta sexta-feira o primeiro-ministro, Luís Montenegro.

Também foram ativados os acordos bilaterais com Espanha e Marrocos.

Luís Montenegro falava aos jornalistas no final de um Conselho de Ministros realizado em Guimarães.

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Esta decisão foi tomada "não porque a nossa capacidade esteja já esgotada, mas porque nesta circunstância temos todo o nosso território sob risco muito elevado", explica o chefe do Governo.

"Entendemos que seria mais adequado termos a disponibilidade e o reforço vindo dos nossos aliados nesta luta contra o fogo na Europa através do Mecanismo Europeu de Proteção Civil e dos nossos vizinhos próximos, Espanha e Marrocos", sublinha Luís Montenegro.



O objetivo é "não deslocalizar meios de uma regiões para as outras dentro do nosso território, porque queremos que todos os meios dispersos pelo território estejam em prontidão imediata caso possam ocorrer necessidades nas zonas em que estão localizados", refere o primeiro-ministro.

Portugal estás desde as 00h00 desta sexta-feira em situação de alerta devido ao "significativo agravamento do risco de incêndios", numa altura em que vários distritos estão em aviso vermelho por causa de uma onda de calor que poderá durar vários dias, com temperaturas na ordem dos 40 graus e noites tropicais em várias regiões do país.



A situação de alerta vai vigorar até ao final de segunda-feira, segundo o Ministério da Administração Interna, e implica várias restrições para tentar prevenir a ignição de fogos florestais.

Fogo de Vouzela já queimou mais de 7 mil hectares

Pelas 16h30 desta sexta-feira, Portugal tinha vários incêndios considerados significativos pela Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).

O fogo que mais preocupa deflagrou na quinta-feira de madrugada em Vouzela, no distrito de Viseu, e já atinge outros três concelhos vizinhos – Oliveira de Frades e Tondela (Viseu) e Águeda (Aveiro).

A combater as chamas estavam, esta sexta-feira à tarde, mais de mil bombeiros, apoiados por 11 meios aéreos e 344 viaturas.

Pelo menos três aldeias já foram evacuadas como medida de precaução.

Este incêndio florestal já queimou mais de sete mil hectares de floresta e mato, revelam dados do Sistema Europeu de Informação de Incêndios Florestais (EFFIS).



O ministro da Administração Interna, Luís Neves, admitiu esta sexta-feira que há indícios de mão criminosa, num fogo que deflagrou pelas 3h00 da manhã.