Início da 2ª fase adiado. Ministério da Educação altera calendário dos exames nacionais

As horas exatas dos exames nacionais da 2.ª fase ainda não são conhecidos , esperando-se que o EduQA as anuncie nas próximas horas, esclarece a tutela.

Foi adiada a segunda fase dos exames nacionais, mas as datas para concorrer ao ensino superior não mexem. Depois de muitos problemas denunciados pelos avaliadores de exames — e apesar de Fernando Alexandre dizer que a maioria das denúncias são falsas — o Ministério da Educação aumentou os dias disponíveis para que os professores possam classificar as provas.

"Colocámos a hipótese de fazer as correções no pap(...)

"Se houver alteração ao calendário, terá de haver responsabilidades"



os prazos dos exames seriam cumpridos, mas teve agora de fazer marcha atrás. No Parlamento, na quarta-feira passada, foi perentório: "Se houver alteração ao calendário dos exames, obviamente terá de haver responsabilidades." Nos últimos dias, o ministro da Educação disse várias vezes quemas teve agora de fazer marcha atrás. No Parlamento, na quarta-feira passada, foi perentório:

No final de todo o processo, disse Fernando Alexandre aos deputados da comissão de Educação, será avaliada a atuação de todas as entidades, incluindo a sua.

“No fim, a responsabilidade de cada entidade será avaliada, incluindo a do ministro.”

Mais quatro dias para classificar

Com esta alteração — que já tinha sido considerada necessário pelos professores —, o tempo para classificar os exames estende-se por mais quatro dias, enquanto que a afixação das pautas acontecerá três dias mais tarde do que o inicialmente previsto, anunciou esta sexta-feira, em comunicado, o gabinete do ministro Fernando Alexandre.

Os professores terão, assim, até 14 de julho, em vez de 10 de julho, para corrigir as provas.

Já a afixação das pautas fica prevista para 17 de julho, ao invés da data inicial de 14 de julho.

Segunda fase arranca a 20 de julho à tarde

Com estas mudanças, a segunda fase dos exames nacionais do Ensino Secundário, só terá início a 20 de julho à tarde, ao contrário da data inicialmente apontada de 16 de julho. Os exames terminam, assim, a 24 de julho, em vez de a 22 de julho.

"O EduQA publicará durante o dia de hoje [sexta-feira] o novo calendário da segunda fase dos exames. Mantém-se o calendário do Concurso Nacional de Acesso ao Ensino Superior 2026, cujas candidaturas têm início a 20 de julho", lê-se no comunicado da tutela, onde o ministério lamenta "eventuais transtornos" que as alterações possam provocar na vida dos alunos, das famílias, dos professores classificadores e das escolas.

"Era tecnicamente possível cumprir o prazo"

Em comunicado, o Ministério da Educação confirma que "as dificuldades informáticas no processo de classificação eletrónica" dos exames "pressionaram o cumprimento do calendário inicialmente previsto". Tal atraso "gerou uma indesejável imprevisibilidade num processo inovador e complexo", diz o ministério, que garante que ainda seria "tecnicamente possível assegurar o cumprimento dos prazos", mas avançou com a mudança na mesma depois de "ponderadas as condições de trabalho dos professores classificadores".

"Não estando ainda concluída a distribuição dos itens para classificação, o cumprimento dos prazos inicialmente definidos implicaria uma redução do tempo previsto para cada professor classificar os itens das provas", admite.

Apesar das mudanças, o calendário do Concurso Nacional de Acesso ao Ensino Superior mantém-se.

[Notícia atualizada às 11h33 de 3 de julho de 2026 para acrescentar contexto]