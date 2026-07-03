IP3 cortado ao trânsito em Tondela durante a noite da próxima semana

O troço do Itinerário Principal 3 (IP3) entre os nós de Tondela Sul e de São Miguel de Outeiro estará cortado durante a noite da próxima semana, revelou a Infraestruturas de Portugal (IP).

"Nas noites de 6, 7 e 9 de julho, serão realizados trabalhos de melhoria das condições de circulação no troço compreendido entre o nó de Tondela Sul e o nó de São Miguel do Outeiro", concelho de Tondela, distrito de Viseu.

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O corte ao trânsito será feito para "colocação de sinalização temporária, instalação de sinalização vertical, execução de marcas rodoviárias e colocação de guardas rígidas de betão" naquele troço.

Estes condicionamentos de trânsito, informou a IP em comunicado de imprensa, deve-se à empreitada de duplicação do IP3, que liga Coimbra e Viseu, e cuja obra está a ser feita entre Santa Comba Dão e Viseu.

Os trabalhos realizar-se-ão entre as 21h00 e as 06h00 e como alternativa ao IP3 está a Estrada Nacional 2 (EN2), em ambos os sentidos e de acordo com o calendário realizado pela IP.

Assim, na noite de segunda para terça-feira (6 para 7 de julho) : entre o nó de Canas de Santa Maria e o de São Miguel do Outeiro; e, na noite seguinte, de terça para quarta-feira (7 para 8 de julho): entre o nó de Tondela Sul e o de Canas de Santa Maria.

: entre o nó de Canas de Santa Maria e o de São Miguel do Outeiro; e, na noite seguinte, de terça para quarta-feira entre o nó de Tondela Sul e o de Canas de Santa Maria. Na noite de quinta para sexta-feira (9 para 10 de julho): entre o nó de Canas de Santa Maria e o de São Miguel do Outeiro.

A IP "agradece a compreensão de todos os utilizadores pelos eventuais incómodos causados", mas as intervenções "são indispensáveis para melhorar as condições de segurança" da via.

A requalificação pretende promover "a melhoria dos níveis de qualidade, conforto e segurança rodoviária, aumento da capacidade e a redução dos tempos de percurso da ligação entre Santa Comba Dão e Viseu".

No âmbito deste projeto, foi já concretizada a intervenção de requalificação do troço compreendido entre o Nó de Penacova (km 59) e a ponte sobre o rio Dão (km 75,160).

A obra inclui o "alargamento da plataforma rodoviária, em perfil de duas por duas vias", como autoestrada, "retificação, alargamento e melhoria do traçado; melhoria das ligações e acessibilidades à rede viária local; reforço estrutural e funcional do pavimento; reforço, adequação e melhoria do sistema de sinalização e equipamentos de segurança".

Em causa está a empreitada de duplicação e requalificação do troço do IP3, da atual plataforma dessa via entre Santa Comba Dão e Viseu, numa extensão de 27,5 quilómetros, um investimento de cerca 103 milhões de euros.