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Marinha
Marinha contará com o NRP D. João II em 2027
03 jul, 2026 - 16:41 • Redação*
A entrega definitiva do navio está prevista para abril do próximo ano. Como cumpre as metas do PRR, tem financiamento assegurado.
A Marinha Portuguesa contará com um novo navio, o NRP D. João II, a partir de abril de 2027. O Certificado de Conclusão da construção foi emitido formalmente, na passada terça-feira, pela sociedade classificadora Lloyd’s Register Group Limited.
Segundo aquele ramo das Forças Armadas, a emissão deste certificado representa "um marco de grande relevância para o Projeto da Plataforma Naval Multifuncional", confirmando que a construção do navio foi executada em conformidade com os requisitos técnicos, regulamentares e contratuais aplicáveis.
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Assegura, também, o cumprimento da meta de progresso estabelecida no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), garantindo a elegibilidade do projeto para o respetivo financiamento.
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Atualmente, o futuro NRP D. João II encontra-se na fase de comissionamento dos sistemas e equipamentos, formação da futura guarnição e realização do primeiro aprestamento.
A entrega definitiva do navio à Marinha Portuguesa está prevista para abril de 2027, momento a partir do qual iniciará a fase de integração operacional ao serviço da Marinha Portuguesa.
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