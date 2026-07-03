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Benavente

Médica suspeita de reformas fraudulentas foi suspensa de funções

03 jul, 2026 - 17:11 • Ricardo Vieira

Emuna Mia está "fortemente indiciada" pela prática de crimes de falsificação ou contrafacção de documentos agravada, fraude à Segurança Social agravada e burla qualificada, indica o tribunal.

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A médica Emuna Mia, suspeita de envolvimento num esquema de reformas fraudulentas, foi suspensa do exercício da profissão de médica, anunciou esta sexta-feira o Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa.

Outras medidas de coação passam pela proibição de contatos com os outros três arguidos no processo e com “todos os médicos que tenham tido intervenção nos processos dos seus utentes junto do Instituto da Segurança Social”.

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Emuna Mia, que tinha um consultório privado em Benavente, também não pode sair do país sem autorização do tribunal e deve entregar o passaporte.

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A médica está "fortemente indiciada" pela prática de crimes de falsificação ou contrafacção de documentos agravada, fraude à Segurança Social agravada e burla qualificada, indica o tribunal.

Florisbela Matias fica proibida de contactar com os outros suspeitos e com “todos os médicos que tenham tido intervenção nos processos dos utentes de Emuna Mia junto do Instituto da Segurança Social”.

Também está fortemente indiciada da prática de crimes de falsificação ou contrafacção de documentos agravada, fraude à Segurança Social agravada e burla qualificada.

Por fim, os arguidos Pedro Barreira e João Barreira ficam a aguardar o desenrolar do processo com Termo de Identidade e Residência (TIR). “Não foram julgados indiciados de nenhum crime”, indica o tribunal.

Em resultado deste caso, o Instituto da Segurança Social (ISS) suspendeu o pagamento imediato de reformas por invalidez a 182 beneficiários após uma auditoria realizada no âmbito de uma alegada fraude em Benavente.

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