Ministério da Educação altera calendário dos exames nacionais

O Ministério da Educação anunciou esta sexta-feira alterações ao calendário dos exames nacionais: a classificação estende-se por mais quatro dias e a afixação das pautas três dias mais tarde do inicialmente previsto.

Os professores terão, assim, até 14 de julho, em vez de 10 de julho, para corrigir as provas.

Já a afixação das pautas fica prevista para 17 de julho, ao invés da data inicial de 14 de julho.

No que diz respeito à segunda fase dos exames nacionais do Ensino Secundário, esta só terá início a 20 de julho à tarde, ao contrário da data inicialmente apontada de 16 de julho. Os exames terminam, assim, a 24 de julho, em vez de 22 de julho.

Em comunicado, o Ministério da Educação confirma que "as dificuldades informáticas no processo de classificação eletrónica" dos exames "pressionaram o cumprimento do calendário inicialmente previsto". Tal atraso "gerou uma indesejável imprevisibilidade num processo inovador e complexo", diz o ministério, que garante que ainda seria "tecnicamente possível assegurar o cumprimento dos prazos", mas avançou com a mudança na mesma depois de "ponderadas as condições de trabalho dos professores classificadores".

"Não estando ainda concluída a distribuição dos itens para classificação, o cumprimento dos prazos inicialmente definidos implicaria uma redução do tempo previsto para cada professor classificar os itens das provas", admite.

Apesar das mudanças, o calendário do Concurso Nacional de Acesso ao Ensino Superior mantém-se.

[Notícia atualizada às 09h16 de 3 de julho de 2026]