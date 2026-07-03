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Ministério Público investiga disparos de chumbos em Matosinhos que atingiram cinco pessoas

03 jul, 2026 - 18:08 • Lusa

Em causa está um caso de cinco pessoas atingidas por projéteis de chumbo, alegadamente através de uma arma de pressão de ar.

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O Ministério Público abriu um inquérito ao caso de pessoas atingidas por projéteis de chumbo em Matosinhos, no distrito do Porto, alegadamente através de uma arma de pressão de ar, disse esta sexta-feira fonte oficial à Lusa.

"Confirma-se a existência de inquérito a correr termos no DIAP [Departamento de Investigação e Ação Penal] de Matosinhos", pode ler-se numa resposta de fonte oficial da Procuradoria-Geral da República (PGR).

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Em causa está um caso de cinco pessoas atingidas por projéteis de chumbo em Matosinhos, alegadamente através de uma arma de pressão de ar que foi comunicado pela PSP ao Ministério Público (MP), divulgou hoje fonte da Direção Nacional da PSP à Lusa.

"No dia 28 de junho de 2026, pelas 20h20, a PSP deslocou-se à Rua Roberto Ivens [concelho de Matosinhos, distrito do Porto], por haver notícia de pessoas terem sido atingidas por projéteis. No local, foi possível identificar cinco vítimas (quatro homens e uma mulher), as quais informaram que momentos antes foram atingidas por projéteis de chumbo (presume-se de arma de pressão de ar), quando estavam a caminhar na via pública", indicou a mesma fonte.

Segundo a polícia, "as vítimas apresentavam ferimentos aparentemente ligeiros (hematomas/escoriações)", tendo comparecido no local "uma ambulância dos Bombeiros de São Mamede de Infesta, que prestou socorro às vítimas" e que transportou uma pessoa para o hospital.

"No local foram encontrados três chumbos (eventualmente de arma de pressão de ar) caídos no solo, os quais foram recuperados e apreendidos pela PSP. A PSP tomou conta da ocorrência e comunicou os factos apurados ao Ministério Público", concluiu.

Entretanto, várias testemunhas dos disparos ouvidas pela Lusa, que quiseram manter o anonimato por razões de segurança, referem que mais pessoas podem ter sido atingidas, e em dias diferentes.

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