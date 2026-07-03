PJ realiza buscas na freguesia lisboeta das Avenidas Novas

A Polícia Judiciária (PJ) está a realizar esta sexta-feira buscas na Junta de Freguesia das Avenidas Novas, em Lisboa, no âmbito de uma investigação relacionada com contratos celebrados com duas empresas, confirmou à agência Lusa aquela força policial.

"Confirmamos buscas, com o intuito de recolha de informação", indicou fonte da PJ, acrescentando que a operação está a ser desenvolvida pela Unidade Nacional Contra a Corrupção, contando com seis elementos, entre inspetores e peritos.

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A fonte adiantou que os factos em investigação dizem respeito ao anterior mandato (2021-2025) da Junta de Freguesia das Avenidas Novas, na altura já liderada pelo atual presidente, o social-democrata Daniel Gonçalves.

Num comunicado enviado à Lusa, a Junta de Freguesia das Avenidas Novas confirmou a presença de elementos da Polícia Judiciária nas instalações, ressalvando que a investigação incide, "segundo se consta, em anos transatos sobre diversos processos".

"Toda a Junta de Freguesia, desde eleitos, trabalhadores e colaboradores estão a disponibilizar integralmente, pelo que se sabe até ao momento, às autoridades, a informação total de elementos e a prestar declarações, no estrito respeito pelo trabalho desenvolvido no âmbito da investigação, pela transparência e pelo apuramento cabal de toda a verdade e de eventuais e alegadas responsabilidades", lê-se na nota.

A autarquia refere ainda que, devido às diligências, os serviços de atendimento ao público da Junta de Freguesia poderão estar temporariamente condicionados.