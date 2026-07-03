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Professor com antecedentes detido por abuso sexual de menina de 11 anos

03 jul, 2026 - 18:26 • Lusa

Docente de música e fotógrafo escolar ficou em prisão preventiva.

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Um homem, com 56 anos, professor de música num colégio em Sintra, foi detido por suspeita de abuso sexual de criança, em ambiente escolar, sobre uma menina de 11 anos, informou esta sexta-feira a Polícia Judiciária (PJ).

Em comunicado, a PJ avançou que elementos da Diretoria de Lisboa e Vale do Tejo detiveram um professor de música e fotógrafo escolar que, "em período letivo e sob pretexto de fotografar uma aluna, terá combinado encontrarem-se numa sala de atividades extracurriculares", em maio, "onde cometeria atos sexuais de relevo contra a vontade da menor".

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A vítima, acrescentou a força policial, denunciou a situação junto da diretora de turma, e a direção do colégio afastou o suspeito de funções, que ali exercia há 13 anos.

A progenitora da menor, informada do sucedido, deslocou-se ao piquete da PJ, em Lisboa, que, de imediato, deu início à investigação.

Os elementos policiais, durante as diligências, recolheram "fortes indícios do cometimento do crime, pelo suspeito", que já possuía "antecedentes policiais por crimes contra a liberdade e autodeterminação sexual", contra outras crianças, num externato em Lisboa.

Perante um concreto e intenso perigo de continuação da atividade criminosa pelo suspeito, a PJ, em estreita articulação com os serviços do Ministério Público de Sintra, procedeu ao cumprimento do mandado de detenção, em Lisboa.

O detido foi presente a primeiro interrogatório judicial, no Tribunal de Sintra, e viu-lhe aplicada a medida de coação mais gravosa de prisão preventiva.

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