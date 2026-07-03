ULS Almada-Seixal conta com um novo Laboratório de Patologia Molecular

A ULS Almada-Seixal (ULSAS) anunciou, esta quinta-feira, que conta com um novo Laboratório de Patologia Molecular, integrado no Serviço de Anatomia Patológica.

De acordo com a instituição, esta nova valência reforça o caminho da Medicina de Precisão, bem como o seu posicionamento na vanguarda tecnológica e científica, permitindo melhorar a resposta da instituição aos doentes oncológicos.

Graças à técnica de Sequenciação de Nova Geração (NGS) desenvolvida no novo laboratório, a ULSAS diz que conseguirá garantir uma resposta mais rápida e eficiente em termos de diagnóstico, de prognóstico e também de terapêutica.

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Esta nova técnica, explica a ULS em comunicado, permitirá adequar os tratamentos às alterações moleculares identificadas e acompanhar os avanços terapêuticos em oncologia com ganhos em saúde, tempo e qualidade de vida para os doentes da ULSAS e da região.

Todos os doentes oncológicos serão potenciais beneficiários destas técnicas moleculares, sendo que existem tumores em que o benefício poderá ser maior e mais precoce, pelas características dos mesmos. Todas as especialidades que lidam diariamente com patologia oncológica poderão prescrever estes testes, como, por exemplo, a Oncologia, a Hematologia, a Pneumologia, a Senologia, entre outras.

Daniel Gomes Pinto, diretor do Serviço de Anatomia Patológica da ULSAS, afirma que “a criação deste laboratório reflete um investimento forte na capacitação técnica, com tecnologia de ponta, que se traduzirá em melhor qualidade de diagnóstico e em decisões terapêuticas mais personalizadas e eficazes."

Acrescenta, também, que o novo laboratório "é um sonho tornado realidade, com enormes benefícios para a população" que aquela unidade serve.