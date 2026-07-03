Venezuela: Portugal vai enviar dois aviões com medicamentos, material de higiene e duas ambulâncias

Perante a catástrofe humanitária provocada pelos dois sismos-gémeos na Venezuela, o Governo português anuncia o envio de mais ajuda para o país. No regresso ao país, cuja data ainda não é conhecida, deverão trazer as esquipas de resgate.

"Vamos enviar dois aviões da Força Aérea Portuguesa, com seis toneladas de medicamentos, 15 toneladas de material de higiene e duas ambulâncias completamente equipadas", revelou esta sexta-feira o ministro dos Negócios Estrangeiros.

A Autoridade Nacional de Proteção Civil disse à Renascença que o regresso poderá acontecer a 7 ou 8 de julho, mas que a data ainda não está fechada.

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Paulo Rangel refere-se a uma "segunda fase" que passa mais pelo apoio à população e menos pelo resgate e salvamento das vítimas dos sismos.

O Governo anunciou ainda um apoio de 400 mil euros para apoio à reconstrução de casas de 1500 famílias através da Cáritas e da Oikos

No plano interno, o ministro Paulo Rangel apela a todos que respeitem as indicações das auotirdades durante a onda de calor que se faz sentir em Portugal.

As declarações de Paulo Rangel foram feitas à margem da visita à sede da CPLP em Lisboa, que contou também com a presença do Presidente da República, António José Seguro, para assinalar os 30 anos da Comunidade de Países de Língua Portuguesa.