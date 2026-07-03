Venezuela: Portugal vai enviar dois aviões com medicamentos, material de higiene e duas ambulâncias

Perante a catástrofe humanitária provocada pelos dois sismos-gémeos na Venezuela, o Governo português anuncia o envio de mais ajuda para o país.

"Vamos enviar dois aviões da Força Aérea Portuguesa, com seis toneladas de medicamentos, 15 toneladas de material de higiene e duas ambulâncias completamente equipadas", revelou esta sexta-feira o ministro dos Negócios Estrangeiros.

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Paulo Rangel refere-se a uma "segunda fase" que passa mais pelo apoio à população e menos pelo resgate e salvamento das vítimas dos sismos.