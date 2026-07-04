- Noticiário das 10h
- 04 jul, 2026
-
Notícia Renascença
Duplica o número de alegados incendiários em prisão preventiva
04 jul, 2026 - 08:00 • Liliana Monteiro
Dados avançados à Renascença pela Direção-Geral de Reinserção de Serviços Prisionais.
O número de incendiários em prisão preventiva duplicou, há mais condenados na cadeia e menos em internamento psiquiátrico, segundo dados avançados à Renascença pela Direção-Geral de Reinserção de Serviços Prisionais (DGRSP).
No final de junho, havia 54 condenados pelo crime de incêndio florestal a cumprir pena em estabelecimentos prisionais, mais 14 em relação ao período homólogo.
Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui
Estavam nas cadeias portuguesas 30 presos preventivos, mais 16 do que em igual período do ano passado. O número mais do que duplicou.
Por outro lado, este ano há menos cinco inimputáveis em cumprimento de medida de internamento em instituição psiquiátrica.
Fogos
133 detidos pela GNR pelo crime de incêndio florestal, número é quase o dobro do ano passado
Maioria dos fogos decorre de situações de negligên(...)
Em relação às penas e medidas de coação na comunidade, este ano há mais medidas em curso (13), mas também mais liberdades condicionais (6) e mais suspensões da execução da pena de prisão (105).
O verão, o período de maior número de incêndios, leva a medidas de vigilância também preventivas, de acordo com as informações da DGRSP.
A cumprir medida de coação com recurso a vigilância eletrónica (pulseira electrónica) estavam sete pessoas no final de junho.
A estas juntam-se mais nove condenados pelo crime de incêndio florestal que viram suspensa a execução da pena de prisão mediante uma medida de vigilância eletrónica.
- Noticiário das 10h
- 04 jul, 2026
-