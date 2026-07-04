Falta de água recorrente leva população de Almada a fazer um "Cordão Humano Silencioso"

A recorrente falta de abastecimento de água em Almada vai levar a que no próximo dia 8 de julho, quarta-feira, se forme um “Cordão Humano Silencioso”.

A concentração terá lugar às 19h45, junto ao chafariz, em frente ao Centro Comercial O Pescador, no centro histórico da Costa da Caparica.

A iniciativa, escrevem os organizadores em comunicado, consiste “numa ação pacífica, silenciosa e sem desfile, durante a qual os participantes permanecerão posicionados ao longo dos passeios e espaços públicos adjacentes às vias, formando um cordão contínuo”.

O cordão terá como ponto central a rotunda de entrada na Costa da Caparica, estendendo-se pelos três eixos viários que dela irradiam:

- Avenida Afonso de Albuquerque, no sentido norte (Quinta de Santo António);

- Avenida Aresta Branco, no sentido sul;

- Avenida 1.º de Maio, em direção ao centro da Costa da Caparica.

“O silêncio será o elemento central desta ação. Pretende-se que o cordão humano constitua uma imagem forte, serena e eloquente, capaz de traduzir a preocupação de uma comunidade que exige soluções para um problema que se tem repetido demasiadas vezes”, pode ainda ler-se no comunicado.