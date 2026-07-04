- Noticiário das 22h
- 04 jul, 2026
-
Recursos naturais
Falta de água recorrente leva população de Almada a fazer um "Cordão Humano Silencioso"
04 jul, 2026 - 21:33 • João Carlos Malta com Lusa
A concentração terá lugar às 19h45, junto ao chafariz, em frente ao Centro Comercial O Pescador, no centro histórico da Costa da Caparica.
A recorrente falta de abastecimento de água em Almada vai levar a que no próximo dia 8 de julho, quarta-feira, se forme um “Cordão Humano Silencioso”.
A concentração terá lugar às 19h45, junto ao chafariz, em frente ao Centro Comercial O Pescador, no centro histórico da Costa da Caparica.
A iniciativa, escrevem os organizadores em comunicado, consiste “numa ação pacífica, silenciosa e sem desfile, durante a qual os participantes permanecerão posicionados ao longo dos passeios e espaços públicos adjacentes às vias, formando um cordão contínuo”.
O cordão terá como ponto central a rotunda de entrada na Costa da Caparica, estendendo-se pelos três eixos viários que dela irradiam:
- Avenida Afonso de Albuquerque, no sentido norte (Quinta de Santo António);
- Avenida Aresta Branco, no sentido sul;
- Avenida 1.º de Maio, em direção ao centro da Costa da Caparica.
“O silêncio será o elemento central desta ação. Pretende-se que o cordão humano constitua uma imagem forte, serena e eloquente, capaz de traduzir a preocupação de uma comunidade que exige soluções para um problema que se tem repetido demasiadas vezes”, pode ainda ler-se no comunicado.
Madeira
Água. Dessalinizadora do Porto Santo aumenta capacidade até ao final do verão
A central é a única fonte de água potável utilizad(...)
Entretanto, a Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos (ERSAR) pediu esclarecimentos aos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento (SMAS) de Almada sobre a situação de falta de água no concelho.
Numa nota publicada no seu site a ERSAR explica que se encontra a acompanhar a situação que tem afetado o abastecimento de água no concelho de Almada, no distrito de Setúbal, e que tem motivado um número elevado de reclamações por parte dos utilizadores.
Na sequência dessas queixas a ERSAR, no âmbito das suas competências de regulação e supervisão do setor dos serviços de águas, adianta que solicitou esclarecimentos aos SMAS de Almada no sentido de apurar as circunstâncias da situação e a resposta que está a ser assegurada aos utilizadores.
Moradores de várias localidades do concelho de Almada têm relatado sucessivas falhas de água, tendo sido lançada uma petição que conta já com mais de três mil assinaturas, na qual os peticionários exigem medidas urgentes para minimizar os impactos da falta de água.
Mau tempo
Água volta aos canais do Mondego três meses após rutura do dique dos Casais
“Encontrei no meu ministério processos com muitos (...)
- Noticiário das 22h
- 04 jul, 2026
-