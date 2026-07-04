Incêndios. Calor deve manter estado de alerta para a próxima semana

O ministro da Administração Interna, Luís Neves, disse este sábado que o estado de alerta em Portugal deverá ser mantido na próxima semana, já os próximos dias vão continuar a ser de muito calor. "A próxima semana vai outra vez um período muito grave. Está em cima da mesa a manutenção do estado de alerta se as condições [de calor] se mantiverem", afirmou Luís Neves na conferência de imprensa da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil para balanço do dia. O ministro adiantou que foi pedida a ativação do mecanismo europeu e que falou também com Marrocos para ajudar. "Falei há uma hora com o meu homólogo de Marrocos e estou à espera de uma resposta em breve", disse.

O primeiro-ministro, no mesmo briefing da Proteção Civil, apelou para que os cidadãos respeitem e colaborem com as autoridades face ao risco elevado de incêndio no país, afirmando que será mantida uma "vigilância máxima" para tentar evitar fogos como o de Vouzela. "A população deve não só respeitar, como até de alguma maneira colaborar com todas as autoridades para poderem também ajudar-se uns aos outros e poderem também sensibilizar aqueles que, porventura, possam ter a tentação de não cumprir essas recomendações para que possam amadurecer bem essa decisão", apelou Luís Montenegro. O chefe do executivo interveio hoje em direto, através de videochamada, na conferência de imprensa da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), em Carnaxide, Lisboa, que fez um ponto de situação dos incêndios rurais e da situação meteorológica do país, que enfrenta uma vaga de calor. Montenegro agradeceu aos vários profissionais envolvidos nas operações de prevenção e combate aos incêndios e sublinhou a importância de seguir as recomendações das autoridades. "Vamos manter naturalmente a vigilância máxima, tentar prevenir ao máximo, tentar evitar e tentar também que, nos casos em que isso é possível, a primeira intervenção possa ser a mais eficaz e evitar que os incêndios possam ganhar a dimensão como este em Vouzela [distrito de Viseu], que é efetivamente a nossa principal preocupação", acrescentou.

