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Onda de calor. CP volta a cancelar comboios Intercidades hoje e no domingo

04 jul, 2026 - 08:38 • Lusa

Seis ligações Intercidades da CP foram canceladas este fim de semana devido à vaga de calor. Medida abrange várias ligações entre Lisboa, Porto, Guarda e Faro. Alerta vermelho mantém-se em vigor até domingo.

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A CP, Comboios de Portugal, cancelou este fim de semana seis ligações Intercidades, no âmbito das medidas extraordinárias adotadas devido à persistência da vaga de calor que afeta o país e ao alerta vermelho em vigor até domingo.

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Em causa estão os comboios IC 513, que faz o percurso entre Lisboa Santa Apolónia e Guarda, o IC 512, que liga Guarda a Lisboa Santa Apolónia, o IC 523, que faz a ligação entre Lisboa Santa Apolónia e Porto Campanhã, o IC 524, entre Porto Campanhã e Lisboa Santa Apolónia, o IC 572, que parte de Lisboa Oriente com direção a Faro, e o IC 672, que faz a viagem inversa, entre Faro e Lisboa Oriente, indicou hoje a transportadora, em comunicado.

Segundo a empresa, esta decisão foi tomada numa altura em que se mantém a previsão de temperaturas excecionalmente elevadas em grande parte do território continental, com vista a "mitigar os impactos da vaga de calor junto dos passageiros".

Durante este fim de semana, a CP vai manter o acompanhamento técnico das circulações consideradas mais críticas e a monitorização dos equipamentos de climatização.

Além disso, vai gerir a ocupação de alguns comboios de longo curso através do bloqueio da venda de lugares nas circulações e horários de maior calor e reforçar a informação prestada aos clientes, acrescenta a operadora.

Os mesmos comboios serão suprimidos no domingo, sendo que o IC 516, entre Guarda e Lisboa Santa Apolónia, tem um regime de paragens diferente em relação ao sábado.

A CP informa ainda que os passageiros afetados pelos cancelamentos podem solicitar a troca ou o reembolso dos bilhetes, sem quaisquer custos adicionais.

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