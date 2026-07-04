Ouvir
  • Noticiário das 18h
  • 04 jul, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Incêndios de Vouzela

"Pedimos aos portugueses para nos ajudarem a sermos campeões do mundo da redução de fogos"

04 jul, 2026 - 17:08 • Ângela Roque , João Carlos Malta

O apelo é do comandante no terreno no fogo que já lavra há três dias. Este incêndio tem neste momento 60 quilómetros de perímetro. As chamas estão a ser combatidas, nesta altura, por 1297 operacionais e 11 meios aéreos .

A+ / A-

O comandante Simão Velez, segundo-comandante do Alentejo que lidera o ataque às chamas em Vouzela, pede aos portugueses a ajudarem os bombeiros a “sermos campeões do mundo também na redução do número de fogos".

Em entrevista à Renascença, o comandante disse querer dar uma "nota de desconforto" e pediu aos portugueses que se mobilizem no combate aos fogos como o fazem em torno da seleção nacional.

"Quando apoiamos a seleção portuguesa, e queremos ser campeões do mundo, peço que nos ajudem a nós, bombeiros, para sermos campeões do mundo também na redução do número de fogos", afirma Simão Velez.

Que a noite traga o fim das chamas

Durante a noite, com o baixar da temperatura, os bombeiros esperam ter o fogo de Vouzela dominado, um incêndio que já lavra há três dias.

🔴Fogos ao minuto: Vouzela continua a arder, Força Aérea entra em ação

Incêndios em Portugal

🔴Fogos ao minuto: Vouzela continua a arder, Força Aérea entra em ação

O Governo ativou o Mecanismo Europeu de Proteção C(...)

"Temos a expectativa que durante o período da noite consigamos, se não dominar na totalidade, pelo menos ter uma capacidade maior para assumir isto como dominado a 80%", disse o comandante Simão Velez.

Num novo balanço dos feridos deste incêndio em Vouzela, o comandante disse que já se registaram “dois feridos graves, sete feridos ligeiros e mais de 20 pessoas assistidas".

O comandante Simão Velez, que está deslocado a comandar as operações em Vouzela, começou por dizer à Renascença que "não é normal um incêndio às 2h00 da manhã".

Este incêndio já consumiu mais de 12 mil hectares de floresta e mato, tornando-se o maior fogo em Portugal em 2026, e não há sinais de abrandar.

Segundo dados do Sistema Europeu de Informação de Incêndios Florestais (EFFIS), o fogo que já se estende por quatro concelhos queimou uma área de 12.160 hectares, ou 121 quilómetros quadrados — para comparação, é um território maior que o da cidade de Lisboa, que é de 100 km².

Incêndio em Vouzela "descontrolado". Duas aldeias em Tondela evacuadas

Incêndio em Vouzela "descontrolado". Duas aldeias em Tondela evacuadas

As chamas já progrediram para o distrito vizinho d(...)

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 18h
  • 04 jul, 2026
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

Como um minuto mudou a vida de milhares de venezuelanos. Sismos "gémeos" foram há uma semana

Sismos na Venezuela

Como um minuto mudou a vida de milhares de venezuelanos. Sismos "gémeos" foram há uma semana

Calor faz aumentar mortes. É possível prevenir?

Calor faz aumentar mortes. É possível prevenir?

Simon procura mãe e irmão nos destroços

Simon procura mãe e irmão nos destroços

Tráfico de crianças é perigo escondido após um sismo

Tráfico de crianças é perigo escondido após um sismo

Criança de três anos resgatada seis dias após os sismos

Criança de três anos resgatada seis dias após os sismo(...)