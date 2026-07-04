"Pedimos aos portugueses para nos ajudarem a sermos campeões do mundo da redução de fogos"

Durante a noite, com o baixar da temperatura, os bombeiros esperam ter o fogo de Vouzela dominado, um incêndio que já lavra há três dias.

"Quando apoiamos a seleção portuguesa, e queremos ser campeões do mundo, peço que nos ajudem a nós, bombeiros, para sermos campeões do mundo também na redução do número de fogos", afirma Simão Velez.

Em entrevista à Renascença , o comandante disse querer dar uma " nota de desconforto" e pediu aos portugueses que se mobilizem no combate aos fogos como o fazem em torno da seleção nacional.

O comandante Simão Velez, segundo-comandante do Alentejo que lidera o ataque às chamas em Vouzela, pede aos portugueses a ajudarem os bombeiros a “ sermos campeões do mundo também na redução do número de fogos ".

"Temos a expectativa que durante o período da noite consigamos, se não dominar na totalidade, pelo menos ter uma capacidade maior para assumir isto como dominado a 80%", disse o comandante Simão Velez.

Num novo balanço dos feridos deste incêndio em Vouzela, o comandante disse que já se registaram “dois feridos graves, sete feridos ligeiros e mais de 20 pessoas assistidas".

O comandante Simão Velez, que está deslocado a comandar as operações em Vouzela, começou por dizer à Renascença que "não é normal um incêndio às 2h00 da manhã".

Este incêndio já consumiu mais de 12 mil hectares de floresta e mato, tornando-se o maior fogo em Portugal em 2026, e não há sinais de abrandar.

Segundo dados do Sistema Europeu de Informação de Incêndios Florestais (EFFIS), o fogo que já se estende por quatro concelhos queimou uma área de 12.160 hectares, ou 121 quilómetros quadrados — para comparação, é um território maior que o da cidade de Lisboa, que é de 100 km².