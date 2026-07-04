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- 04 jul, 2026
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Incêndios de Vouzela
"Pedimos aos portugueses para nos ajudarem a sermos campeões do mundo da redução de fogos"
04 jul, 2026 - 17:08 • Ângela Roque , João Carlos Malta
O apelo é do comandante no terreno no fogo que já lavra há três dias. Este incêndio tem neste momento 60 quilómetros de perímetro. As chamas estão a ser combatidas, nesta altura, por 1297 operacionais e 11 meios aéreos .
O comandante Simão Velez, segundo-comandante do Alentejo que lidera o ataque às chamas em Vouzela, pede aos portugueses a ajudarem os bombeiros a “sermos campeões do mundo também na redução do número de fogos".
Em entrevista à Renascença, o comandante disse querer dar uma "nota de desconforto" e pediu aos portugueses que se mobilizem no combate aos fogos como o fazem em torno da seleção nacional.
"Quando apoiamos a seleção portuguesa, e queremos ser campeões do mundo, peço que nos ajudem a nós, bombeiros, para sermos campeões do mundo também na redução do número de fogos", afirma Simão Velez.
Que a noite traga o fim das chamas
Durante a noite, com o baixar da temperatura, os bombeiros esperam ter o fogo de Vouzela dominado, um incêndio que já lavra há três dias.
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"Temos a expectativa que durante o período da noite consigamos, se não dominar na totalidade, pelo menos ter uma capacidade maior para assumir isto como dominado a 80%", disse o comandante Simão Velez.
Num novo balanço dos feridos deste incêndio em Vouzela, o comandante disse que já se registaram “dois feridos graves, sete feridos ligeiros e mais de 20 pessoas assistidas".
O comandante Simão Velez, que está deslocado a comandar as operações em Vouzela, começou por dizer à Renascença que "não é normal um incêndio às 2h00 da manhã".
Este incêndio já consumiu mais de 12 mil hectares de floresta e mato, tornando-se o maior fogo em Portugal em 2026, e não há sinais de abrandar.
Segundo dados do Sistema Europeu de Informação de Incêndios Florestais (EFFIS), o fogo que já se estende por quatro concelhos queimou uma área de 12.160 hectares, ou 121 quilómetros quadrados — para comparação, é um território maior que o da cidade de Lisboa, que é de 100 km².
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