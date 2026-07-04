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Polícia Judiciária detém homem por tentativa de homicídio na Moita

04 jul, 2026 - 11:47 • Lusa

Homem de 26 anos foi detido por suspeitas de tentativa de homicídio qualificado na Moita. Vítima, de 27 anos, sofreu ferimentos graves após ter sido atingida no pescoço com um canivete. Suspeito ficou em prisão preventiva.

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Um homem de 26 anos foi detido pela Polícia Judiciária (PJ) por suspeitas da prática do crime de homicídio qualificado, na forma tentada, contra um homem de 27 anos, na Moita, distrito de Setúbal, foi hoje divulgado.

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Em comunicado, a Polícia Judiciária indicou que o homem foi localizado e detido, fora de flagrante delito, através do Departamento de Investigação Criminal de Setúbal.

Segundo a PJ, a vítima é "familiar de um outro homem com o qual o suspeito se tinha desentendido alguns dias antes".

Os factos ocorreram no dia 16 de junho, cerca das 14h00, na Baixa da Banheira, concelho da Moita, em plena via pública, adiantou a PJ.

"O suspeito, ao avistar a vítima, perseguiu-a de imediato, atacou-a e efetuou-lhe um corte no pescoço, na zona cervical, com recurso a um canivete, provocando-lhe ferimentos que, para além de a terem colocado em perigo de vida, a deixaram imediatamente paralisada dos membros inferiores", informou a PJ.

Depois de presente a primeiro interrogatório judicial, o arguido ficou sujeito à medida de coação de prisão preventiva, acrescentou a PJ.

O inquérito é titulado pelo Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) da Moita.

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