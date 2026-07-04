- Noticiário das 13h
- 04 jul, 2026
-
Portugueses residentes no estrangeiro vão deixar de ter acesso a médico de família
04 jul, 2026 - 11:00 • Fábio Monteiro
Portugueses com residência no estrangeiro deixam de poder manter ou obter médico de família. ACSS esclarece que a medida não retira o acesso ao Serviço Nacional de Saúde nem a cobertura financeira dos cuidados de saúde.
Os cidadãos portugueses com residência no estrangeiro vão deixar de poder manter ou obter médico de família em território nacional.
O esclarecimento foi feito pela Administração Central do Sistema de Saúde (ACSS), na sequência da entrada em vigor das alterações ao Registo Nacional de Utentes.
Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui.
Segundo a ACSS, a nova tipologia de "registo atualizado não residente" permite identificar os cidadãos nacionais que não têm morada de residência em Portugal e melhorar a qualidade dos dados e a articulação entre os sistemas de informação do SNS.
"Sempre que estes utentes recorrem ao SNS e disponham da informação obrigatória, mesmo sem residência em Portugal, continuam a beneficiar da cobertura financeira assegurada pelo SNS, apesar de deixarem de estar elegíveis para manutenção ou atribuição de médico de família", esclarece a ACSS.
Número de utentes sem médico de família aumenta quase 66 mil este ano
Número de pessoas sem médico de família aumentou e(...)
O organismo sublinha que a nova classificação administrativa "não retira os direitos de acesso aos cuidados de saúde previstos na lei e sem retirar a cobertura financeira", solução que, segundo a entidade, ficou salvaguardada pelo Despacho n.º 3118/2026, de 11 de março.
De acordo com a ACSS, a alteração permite que as listas dos médicos de família passem a refletir "com mais rigor" a população residente que utiliza os cuidados de saúde primários, sem impedir a aplicação de acordos internacionais, como o Cartão Europeu de Seguro de Doença, mantendo o direito do Estado português de faturar os cuidados prestados ao país de residência do utente.
SNS
Ordem alerta: 122 mil utentes podem ficar sem médico de família
Despacho permite retirar utentes das listas de méd(...)
- Noticiário das 13h
- 04 jul, 2026
-