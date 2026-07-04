Professores dizem continuar sem receber exames para corrigir e acusam ministro de mentir

O movimento de professores S.O.S. Escola Pública denunciou que os docentes avaliadores continuam sem receber exames nacionais para corrigir, acusando o ministro da Educação de mentir ao dizer que há apenas "duas ou três provas" por entregar.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui.

"Uma vez mais, o Sr. Ministro Fernando Alexandre mentiu: alegou que 'há duas ou três provas' por entregar. A mentira, ao longo dos anos, tem sempre um rosto e é o rosto da infâmia", criticou o movimento de professores da escola pública, que classificou ainda como "cómico e surreal" o prazo de 14 de julho para classificar os exames.

Segundo o S.O.S. Escola Pública, continuam a chegar a este movimento de professores "centenas de denúncias" de dificuldades na receção e acesso aos exames.

"Aquilo que se lhes pede, neste momento, é que vendam a cêntimos o seu tempo pessoal e profissional, em ansiedade constante, por provas que insistem em não chegar, desaparecer, não conseguir classificar, sabendo que há um prazo ao virar da esquina e se arriscam a não conseguir cumprir, mas que nunca deles dependeram", lê-se no comunicado.

O movimento recorda que os professores já tinham deixado alertas para as falhas detetadas no projeto-piloto de correção digital no ano letivo passado, que diz terem sido "completamente ignorados".

"O Ministério da Educação, por teimosia, em virtude da vontade que tem de provar trabalho e de fazer reformas, atropelou alunos, famílias e, não menos importante, professores. São estes últimos os únicos que têm mantido o sistema a funcionar, mesmo quando são desprezados, humilhados por uma tutela sem discernimento e sem noção da realidade", critica o movimento em comunicado.

Segundo a descrição apresentada por este movimento, há dificuldades de acesso à plataforma, ausência de provas para classificar e, quando estas existem, apresentam problemas como folhas cortadas, trocadas ou mal digitalizadas, comprometendo a legibilidade das respostas.

Criticando as longas horas de trabalho a que estão a ser sujeitos para cumprir prazos, incluindo aos fins de semana, "para assegurar que os alunos não sairão prejudicados, defendendo a palavra honrada da tutela", os professores apelam a que os avaliadores comuniquem as horas extraordinárias, para "contrariar as inverdades da tutela", sempre pronta a exibir o seu bom desempenho, vestindo-se com o trabalho dos seus excelentes professores.

Perante as dificuldades informáticas na correção dos exames nacionais, o ministro da Educação, Fernando Alexandre, adiou a data de divulgação dos resultados das provas, alterando, em consequência, o calendário de realização da segunda fase dos exames nacionais.

Os professores terão agora até 14 de julho para classificar as provas, em vez de 10 de julho, e os resultados serão afixados a 17 de julho, em vez de 14 de julho.

O novo calendário prevê ainda que a segunda fase dos Exames Finais Nacionais do Ensino Secundário, que deveria começar a 16 de julho, arranque apenas na tarde de 20 de julho e termine a 24 de julho, em vez de 22 de julho.

"Esta alteração é minimalista", defendeu o ministro, lamentando o impacto que possa vir a ter nos alunos, famílias e professores, mas sem excluir a possibilidade de mais alterações.

Pela primeira vez este ano, as mais de 300 mil provas realizadas pelos alunos do 11.º e 12.º anos foram todas digitalizadas e só depois distribuídas pelos professores para serem avaliadas.