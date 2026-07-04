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- 04 jul, 2026
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PSP recebida com "pedras e garrafas" dos adeptos de Cabo Verde no Cacém
04 jul, 2026 - 17:52 • João Carlos Malta
Os festejos decorreram depois da derrota tangencial com a atual campeã do mundo, a Argentina. Houve várias queixas de ruído na via pública e a PSP foi obrigada a atuar.
A PSP escreve, este sábado, em comunicado que foi recebida “com pedras e garrafas durante festejos” que os cabo-verdianos fizeram em Sintra depois do jogo com a Argentina, em que a seleção dos tubarões azuis levou a campeã do mundo a prolongamento mas acabou por perder 3-2.
“Após o término do jogo entre Argentina e Cabo Verde hoje de madrugada foram rececionadas diversas denúncias de ruído, distúrbios e ocupação das vias nas imediações da Estação CP do Cacém e na Av. Dos Bons Amigos, concelho de Sintra”, relata a Polícia.
Foram recebidas dezenas de chamadas de cidadãos para a PSP que “davam nota de um grande aglomerado de indivíduos, acima das duas centenas, em clima de festa, disperso por estas artérias, condicionando a circulação rodoviária e provocando bastante ruído, com colunas e cânticos, colocando em causa a paz pública e o direito ao descanso dos moradores nas zonas adjacentes”.
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Os polícias deslocaram-se para a Avenida Dos Bons Amigos, no Cacém, “no sentido de monitorizar e intervir pedagogicamente junto destes indivíduos”, isto porque já em ocasiões anteriores se registaram iguais festejos por adeptos da seleção cabo-verdiana nestes locais.
No entanto, desta vez, “a PSP foi surpreendida pela receção desta madrugada, vendo diversos indivíduos a arremessar pedras e garrafas contra os polícias e as suas viaturas, resultando numa viatura policial danificada”.
“Assim, perante o quadro de desordem generalizado e instalado, houve necessidade de recorrer à força estritamente necessária para fazer cessar os comportamentos desordeiros e repor a normal circulação rodoviária, terminando também desta forma o ruído incomodativo nesta avenida”, escreve a Polícia.
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De seguida, a PSP revistou mais de 200 pessoas que ali estavam naquele local junto à estação de comboio do Cacém.
“Com o decorrer do tempo estes cidadãos foram sensibilizados para a necessidade de cessarem as festividades e abandonarem o local, o que decorreu de forma progressiva e sem qualquer outro incidente a registar”, sublinha o comunicado.
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