PSP recebida com "pedras e garrafas" dos adeptos de Cabo Verde no Cacém

A PSP escreve, este sábado, em comunicado que foi recebida “com pedras e garrafas durante festejos” que os cabo-verdianos fizeram em Sintra depois do jogo com a Argentina, em que a seleção dos tubarões azuis levou a campeã do mundo a prolongamento mas acabou por perder 3-2. “Após o término do jogo entre Argentina e Cabo Verde hoje de madrugada foram rececionadas diversas denúncias de ruído, distúrbios e ocupação das vias nas imediações da Estação CP do Cacém e na Av. Dos Bons Amigos, concelho de Sintra”, relata a Polícia. Foram recebidas dezenas de chamadas de cidadãos para a PSP que “davam nota de um grande aglomerado de indivíduos, acima das duas centenas, em clima de festa, disperso por estas artérias, condicionando a circulação rodoviária e provocando bastante ruído, com colunas e cânticos, colocando em causa a paz pública e o direito ao descanso dos moradores nas zonas adjacentes”.

Os polícias deslocaram-se para a Avenida Dos Bons Amigos, no Cacém, “no sentido de monitorizar e intervir pedagogicamente junto destes indivíduos”, isto porque já em ocasiões anteriores se registaram iguais festejos por adeptos da seleção cabo-verdiana nestes locais. No entanto, desta vez, “a PSP foi surpreendida pela receção desta madrugada, vendo diversos indivíduos a arremessar pedras e garrafas contra os polícias e as suas viaturas, resultando numa viatura policial danificada”. “Assim, perante o quadro de desordem generalizado e instalado, houve necessidade de recorrer à força estritamente necessária para fazer cessar os comportamentos desordeiros e repor a normal circulação rodoviária, terminando também desta forma o ruído incomodativo nesta avenida”, escreve a Polícia.