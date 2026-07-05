Autarquia de Almada diz que nos últimos 75 anos, nunca se consumiu tanta água como em 2026

O concelho de Almada atingiu em 2026 o maior consumo de água dos últimos 75 anos, com um aumento de 4,3 por cento nos primeiro seis meses deste ano face a 2025, segundo a autarquia.

Contudo,salienta a CMS, este aumento não é igual em todo o concelho.

"Enquanto zonas como o Pragal, Almada, Cacilhas ou a Cova da Piedade viram o consumo estabilizar ou até descer ligeiramente, outras dispararam: a Charneca da Caparica cresceu mais de 15%, a Sobreda e o Lazarim quase 15%, e a Costa de Caparica mais de 14%", refere a autarquia.

Estes números, segundo a autarquia, "ajudam a perceber a pressão que o sistema de abastecimento está a sentir este ano".

Numa outra publicação na mesma página a CMS adianta que o aumento substancial do consumo nas horas de maior calor fez com que a procura ultrapassasse o volume de água que os Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Almada (SMAS) conseguem extrair diariamente das captações (furos).

Por essa razão, sustenta, "de forma a salvaguardar o fornecimento de água a todas as habitações e impedir que as mesmas localidades fiquem sobrecarregadas, está em marcha um modelo de distribuição partilhada e alternada", uma estratégia que, advoga a autarquia, pretende regularizar os níveis de reserva em todo o território almadense.

O plano de ação da CMS passa pela captação operacional, indicando a autarquia que os SMAS ligaram recentemente uma nova infraestrutura, que já produz a 100%, pela ativação de mais um furo nas próximas semanas e por processos regulamentares para três furos e o desenho técnico de outros três.