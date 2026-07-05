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Calor abranda no início da semana, mas interior mantém temperaturas elevadas

05 jul, 2026 - 09:47 • Fábio Monteiro , Teresa Almeida , Hugo Monteiro

Início da semana será marcado por uma descida das temperaturas em parte do território. Aviso vermelho mantém-se em sete distritos. Onda de calor poderá prolongar-se no interior até ao final da semana.

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O início da semana deverá trazer uma ligeira descida das temperaturas, sobretudo no litoral Norte e Centro, embora o tempo quente continue a marcar o estado do tempo. A redução dos valores máximos faz com que alguns distritos deixem de estar sob aviso vermelho.

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Segundo a meteorologista Alexandra Fonseca, do Instituto do Mar e da Atmosfera, o aviso vermelho continuará em vigor na região Sul e estende-se até aos distritos de Lisboa, Santarém e Castelo Branco. O restante território permanece sob aviso laranja.

Hoje, são sete os distritos em aviso vermelho devido ao calor: Lisboa, Setúbal, Santarém, Castelo Branco, Portalegre, Évora e Beja.

"Continuamos com o tempo quente, no entanto, espera-se uma pequena descida da temperatura no litoral norte e centro. Essa descida faz com que alguns distritos tenham perdido, por assim dizer, o aviso vermelho. Portanto, o aviso vermelho continuará na região sul, até à zona de Lisboa, Castelo Branco, Santarém. Todo o resto do território continuará com o aviso de laranja", disse Alexandra Fonseca, meteorologista do Instituto do Mar e da Atmosfera.

A meteorologista indica que a tendência é de manutenção desta descida das temperaturas durante a segunda e a terça-feira, prolongando-se depois até ao final da semana, com valores mais habituais para esta época do ano em grande parte do país.

"A tendência é então haver esta descida nestes dois primeiros dias da semana, segunda e terça-feira, a manter-se depois até ao final da semana, já com temperaturas mais habituais para esta altura. Em algumas situações a onda de calor irá quebrar, possivelmente nos distritos do interior poderá continuar um pouco mais até ao final da semana", afirmou Alexandra Fonseca.

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