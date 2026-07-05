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CP diz a circulação de comboios volta ao normal já esta segunda-feira

05 jul, 2026 - 23:40 • João Carlos Malta

Ainda assim, nos comboios de longo curso, a empresa diz que fará a gestão dos lugares nos horários que considera mais críticos.

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A CP anuncia que o serviço de comboios voltará à normalidade já amanhã, segunda-feira.

Com a descida gradual das temperaturas extremas que se têm sentido nos últimos dias, a CP vai repor amanhã a sua oferta comercial”, escreve a Comboios de Portugal em comunicado enviado às redações.

No entanto, no mesmo comunicado, adverte que haverá “algumas medidas preventivas”, tais como “a gestão da ocupação de alguns comboios de Longo Curso”.

Isso ocorrerá através do bloqueio da venda de lugares em circulações e horários considerados mais críticos pela CP.

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A mesma empresa promete o reforço da informação aos clientes,” através dos canais habituais da empresa, sensibilizando-os para a adoção de comportamentos preventivos durante as viagens, a disponibilização de água em várias estações e pontos estratégicos da rede”.

Por fim, a CP diz que para assegurar uma climatização mais confortável para os clientes, “os comboios parqueados vão permanecer com as cortinas fechadas e, sempre que operacionalmente viável, estes permanecerão ligados durante o período de parqueamento”.

Este domingo, o risco de incêndio obrigou a CP a interromper ou a reter comboios de forma temporária, disse este domingo a empresa, garantindo estar em contacto com a Proteção Civil.

Além da supressão de seis comboios Intercidades no sábado e este domingo, a circulação tem sido afetada por interrupções noutras ligações.

Num esclarecimento sobre o impacto do calor extremo na operação dos últimos dias, a CP explica que "os efeitos das altas temperaturas não se limitam ao material circulante", podendo "afetar diferentes componentes da infraestrutura ferroviária, ao nível dos sistemas de sinalização, catenária, aparelhos de mudança de via e outros equipamentos fundamentais para a circulação segura dos comboios".

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