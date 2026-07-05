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Duas mulheres morrem em estufa na Póvoa de Varzim
05 jul, 2026 - 19:59 • Lusa
As duas mulheres estariam a trabalhar, disse, indicando que a GNR tomou conta da ocorrência.
A Polícia Judiciária (PJ) está a investigar a morte de duas mulheres encontradas hoje numa estufa na Póvoa de Varzim, revelou à Lusa fonte dos bombeiros locais.
O alerta foi dado pelas 10:57 e, à chegada dos meios de socorro ao local, ambas encontravam-se em paragem cardiorrespiratória, acabando por morrer algum tempo depois, acrescentou a fonte.
As duas mulheres estariam a trabalhar, disse, indicando que a GNR tomou conta da ocorrência.
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