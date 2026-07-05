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Falhas no abastecimento em Almada. "Procura está a ser superior à água que conseguimos captar nos nossos furos"

05 jul, 2026 - 10:17 • Fátima Casanova , Fábio Monteiro

Falhas no abastecimento de água em Almada estão associadas ao aumento das temperaturas e da população sazonal. SMAS admitem que a procura ultrapassa, em alguns períodos, a capacidade de captação disponível

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Os Serviços Municipalizados de Água e Saneamento (SMAS) de Almada, questionados pela Renascença, justificam os cortes de água e as quebras de pressão registados em várias zonas do concelho com o aumento do consumo durante os períodos de maior calor.

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"Estas situações estão relacionadas com aumento acentuado das temperaturas a par do crescimento da população sazonal no nosso concelho", dizem.

A entidade explica que o problema surge sobretudo durante os períodos de maior consumo. "Em determinados períodos de pico, a procura está a ser superior à água que conseguimos captar nos nossos furos", afirmam os serviços.

Os SMAS fazem também a distinção entre os constrangimentos atuais e os registados no verão passado. "As interrupções que ocorreram em 2025 estiveram relacionadas com diversas roturas que ocorreram na rede adutora e que condicionaram o abastecimento à zona da Costa da Caparica", explicam.

Na sequência desses episódios, foi realizada "a reabilitação de diversos acessórios da rede adutora" e, segundo a entidade, "até ao momento, não ocorreram anomalias nas condutas afetadas em 2025".

Sobre a falta de previsões para a reposição do abastecimento, os SMAS esclarecem que dispõem de um procedimento interno para comunicar interrupções programadas e não programadas, mas sublinham que "não é possível prever a redução do consumo" e, por isso, "não é possível indicar o prazo de restabelecimento do abastecimento".

Para minimizar os constrangimentos, os serviços municipais indicam que "ativámos já um novo furo de captação que se encontra em pleno funcionamento" e que outro deverá entrar em serviço até ao final de julho. Estão ainda previstos mais três furos em fase de licenciamento e outros três em projeto, além do aumento da capacidade de reserva e da continuação da reabilitação da rede de abastecimento.

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