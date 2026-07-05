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Família fica desalojada após incêndio em habitação no concelho de Ponte de Sor

05 jul, 2026 - 10:48 • Lusa

Casal e um filho ficaram desalojados após um incêndio numa habitação em Galveias. Fogo deixou a casa sem condições de habitabilidade. Família será realojada temporariamente pelo Serviço Municipal de Proteção Civil.

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Um casal e um filho ficaram hoje desalojados devido a um incêndio que deixou a casa onde habitavam, no concelho de Ponte de Sor, distrito de Portalegre, sem condições de habitabilidade, indicou fonte da Proteção Civil.

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A fonte do Comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil do Alto Alentejo adiantou à agência Lusa que o fogo, para o qual foi dado o alerta às 05:26, deflagrou na habitação localizada na Rua Senhor das Almas, em Galveias.

Segundo a mesma fonte, o incêndio foi dado como dominado às 06:28, estando a decorrer trabalhos de rescaldo desde as 06:55.

A fonte da Proteção Civil disse que esta família, constituída por dois homens, de 48 e 19 anos, e uma mulher, de 55 anos, vai ser realojada temporariamente pelo Serviço Municipal de Proteção Civil.

O combate às chamas mobiliza 16 operacionais dos Bombeiros de Ponte de Sor, da GNR e do Serviço Municipal de Proteção Civil, apoiados por sete veículos.

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