Fogo de Vouzela está dominado, mas há risco de reacendimentos

O incêndio que se iniciou em Vouzela às 03:04 de quinta-feira está, neste momento, dominado e a situação está "mais calma", mas com risco de reacendimentos, disse à Lusa fonte dos bombeiros.

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O comandante dos Bombeiros Voluntários de Vouzela, Francisco Lima, adiantou que o incêndio, que começou em Tourelhe, freguesia de Cambra, propagou-se depois aos concelhos de Oliveira de Frades e Tondela, também no distrito de Viseu, e ao de Águeda, no distrito de Aveiro, estando dominado desde as 12:40.

No entanto, continuam a existir muitos reacendimentos em todo o perímetro, aos quais os bombeiros têm de acorrer rapidamente.

"Apesar de tudo estar muito mais calmo, é a partir desta hora que as coisas se começam a complicar. Continuamos com todos os meios no terreno para combater os reacendimentos e evitar que tudo se complique", afirmou o comandante dos Bombeiros Voluntários de Vouzela, Francisco Lima.

O presidente da Câmara de Vouzela, Carlos Oliveira, mostrou-se mais tranquilo com a evolução positiva do fogo, mas frisou que existem "muitos pontos quentes, ao longo de vários quilómetros", o que continua a ser uma preocupação devido aos reacendimentos.

"Os bombeiros estão sempre a correr para resolver as coisas rapidamente e impedir novas progressões", afirmou à Lusa o autarca.

Pelas 13:00, a página da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) na internet indicava que estavam 1.183 operacionais no terreno, apoiados por 394 veículos e 11 meios aéreos.

Segundo a Proteção Civil, na sexta-feira registaram-se dois feridos graves: um homem de 55 anos sofreu queimaduras de segundo e terceiro grau ao tentar apagar o fogo e outro, de 34 anos, sofreu um traumatismo craniano grave ao cair de uma carrinha particular que transportava água para combater o incêndio.

Há também três vítimas ligeiras: dois bombeiros voluntários, devido ao fumo nos olhos, um da corporação de São Pedro do Sul e outra da de Vouzela, além de um civil de Águeda com queimaduras.

Na sexta-feira, este incêndio destruiu totalmente uma fábrica de componentes de madeira em Vouzela, produtora de biomassa para produção de energia.