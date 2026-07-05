Fogo em Santo Tirso combatido por 126 bombeiros e 38 viaturas

Mais de 120 operacionais, com 38 viaturas e um meio aéreo, combatem um incêndio florestal no concelho de Santo Tirso, distrito do Porto, que teve reativações durante a noite e provocou uma bombeira ferida, segundo a Proteção Civil.

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De acordo com o comandante José Costa, neste momento, combatem as chamas 126 operacionais, apoiados por 38 meios terrestres e um meio aéreo.

O incêndio começou no sábado, às 15h23, e chegou a estar mais controlado, mas algumas reativações durante a noite agravaram a situação no terreno.

O comandante dos Bombeiros Voluntários de Santo Tirso, Pedro Santos, adiantou à Lusa, cerca das 09h30, que espera que este incêndio entre na fase de rescaldo ainda durante a manhã e sublinhou que não há casas em risco, explicando que o reforço de meios foi uma medida de precaução.

"Efetivamente, chegámos a mobilizar uma equipa de combate a incêndios urbanos por causa do risco de o fogo chegar às casas, mas não temos relatos de que tenha acontecido algo nesse sentido. Há um flanco ativo neste momento que está a ceder aos meios", disse Pedro Santos.

Uma bombeira ficou ferida e foi encaminhada para o Hospital do Médio Ave, acrescentou.