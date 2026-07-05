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Incêndios
Fogo em Santo Tirso combatido por 126 bombeiros e 38 viaturas
05 jul, 2026 - 11:20 • Lusa
Incêndio florestal em Santo Tirso mobiliza mais de 120 operacionais. Reativações durante a noite agravaram o combate às chamas. Uma bombeira ficou ferida.
Mais de 120 operacionais, com 38 viaturas e um meio aéreo, combatem um incêndio florestal no concelho de Santo Tirso, distrito do Porto, que teve reativações durante a noite e provocou uma bombeira ferida, segundo a Proteção Civil.
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De acordo com o comandante José Costa, neste momento, combatem as chamas 126 operacionais, apoiados por 38 meios terrestres e um meio aéreo.
O incêndio começou no sábado, às 15h23, e chegou a estar mais controlado, mas algumas reativações durante a noite agravaram a situação no terreno.
O comandante dos Bombeiros Voluntários de Santo Tirso, Pedro Santos, adiantou à Lusa, cerca das 09h30, que espera que este incêndio entre na fase de rescaldo ainda durante a manhã e sublinhou que não há casas em risco, explicando que o reforço de meios foi uma medida de precaução.
"Efetivamente, chegámos a mobilizar uma equipa de combate a incêndios urbanos por causa do risco de o fogo chegar às casas, mas não temos relatos de que tenha acontecido algo nesse sentido. Há um flanco ativo neste momento que está a ceder aos meios", disse Pedro Santos.
Uma bombeira ficou ferida e foi encaminhada para o Hospital do Médio Ave, acrescentou.
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