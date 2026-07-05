Ouvir
  • Noticiário das 22h
  • 05 jul, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Incêndios. Fogo em Vila Verde está a ser combatido por 114 operacionais e 6 aviões

05 jul, 2026 - 21:49 • Lusa

Um incêndio em Valdreu, concelho de Vila Verde, está a ser combatido por 114 operacionais, com a ajuda de 26 veículos e seis meios aéreos, avançou fonte do comando sub-regional de emergência e proteção civil do Cávado.

A+ / A-

Um incêndio em Valdreu, concelho de Vila Verde, está a ser combatido por 114 operacionais, com a ajuda de 26 veículos e seis meios aéreos, avançou fonte do comando sub-regional de emergência e proteção civil do Cávado.

O fogo começou cerca das 15:30 e está a queimar floresta no distrito de Braga, mas sem ameaçar habitações ou populações, adiantou a mesma fonte.

O principal combate continua, no entanto, a ser feito em Vouzela, onde mais de 1.120 operacionais estão a tentar controlar o fogo que já arde desde a madrugada de quinta-feira, acompanhados de 382 veículos e três meios aéreos, de acordo com informações da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 22h
  • 05 jul, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

Como um minuto mudou a vida de milhares de venezuelanos. Sismos "gémeos" foram há uma semana

Sismos na Venezuela

Como um minuto mudou a vida de milhares de venezuelanos. Sismos "gémeos" foram há uma semana

Calor faz aumentar mortes. É possível prevenir?

Calor faz aumentar mortes. É possível prevenir?

Simon procura mãe e irmão nos destroços

Simon procura mãe e irmão nos destroços

Tráfico de crianças é perigo escondido após um sismo

Tráfico de crianças é perigo escondido após um sismo

Criança de três anos resgatada seis dias após os sismos

Criança de três anos resgatada seis dias após os sismo(...)