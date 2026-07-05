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- 05 jul, 2026
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Incêndios. Fogo em Vila Verde está a ser combatido por 114 operacionais e 6 aviões
05 jul, 2026 - 21:49 • Lusa
Um incêndio em Valdreu, concelho de Vila Verde, está a ser combatido por 114 operacionais, com a ajuda de 26 veículos e seis meios aéreos, avançou fonte do comando sub-regional de emergência e proteção civil do Cávado.
Um incêndio em Valdreu, concelho de Vila Verde, está a ser combatido por 114 operacionais, com a ajuda de 26 veículos e seis meios aéreos, avançou fonte do comando sub-regional de emergência e proteção civil do Cávado.
O fogo começou cerca das 15:30 e está a queimar floresta no distrito de Braga, mas sem ameaçar habitações ou populações, adiantou a mesma fonte.
O principal combate continua, no entanto, a ser feito em Vouzela, onde mais de 1.120 operacionais estão a tentar controlar o fogo que já arde desde a madrugada de quinta-feira, acompanhados de 382 veículos e três meios aéreos, de acordo com informações da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).
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