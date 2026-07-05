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Proteção Civil diz que há risco de novos incêndios no Interior nos próximos dias
05 jul, 2026 - 20:35 • João Carlos Malta
O segundo comandante da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) disse,em conferência de imprensa, que há“condições extremas relativamente à velocidade de propagação”, nomeadamente no interior do país e, em concreto, na zona das Beiras.
José Ribeiro, segundo comandante da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), disse este domingo, que o Interior “apresenta valores excecionais de propagação de incêndios, caso eles venham a ocorrer”.
“Mantém-se o vento forte nas terras altas que, como sabem, nos têm trazido dificuldades extremas na supressão dos incêndios rurais”, disse no briefing deste domingo
José Ribeiro falou de “condições extremas relativamente à velocidade de propagação”, nomeadamente no Interior do país e, em concreto, na zona das Beiras.
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As previsões meteorológicas, disse segundo-comandante da Proteção Civil, “apontam para a instabilidade atmosférica nos próximos dias, que se estende praticamente a todo o território nacional”.
“Esta instabilidade poderá trazer-nos uma situação que traz também alguma complexidade, que são as trovoadas secas”, acrescentou.
O comandante José Ribeiro confirmou que os próximos dias serão “complexos”, “fruto das condições meteorológicas que se mantêm severas”.
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