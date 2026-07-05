Reparada rotura no fornecimento de água em Almada

"A intervenção no Monte de Caparica, Lazarim, Palhais, Alto do Índio, Vale Flores e Costa da Caparica foi concluída e oabastecimento de água encontra-se a ser restabelecido", lê-se na nota publicada pelos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento (SMAS) de Almada.

Devido à "área abrangida" pela rotura, a água "irá chegar à torneira dos munícipes em momentos diferentes".

O fornecimento de água nas zonas Monte de Caparica, Lazarim, Palhais, Alto do Índio, Vale Flores e Costa da Caparica, no concelho de Almada, foi interrompido devido a uma rotura de grandes dimensões numa conduta adutora.

Nos últimos dias moradores de várias localidades do concelho de Almada têm relatado sucessivas falhas de água, tendo sido lançada uma petição que conta já com quase quatro mil assinaturas, na qual os peticionários exigem medidas urgentes para minimizar os impactos da falta de água.

Os peticionários pedem ainda uma intervenção urgente para que este problema seja resolvido com a maior brevidade possível e manifestam-se "profundamente preocupados e indignados perante as frequentes interrupções no abastecimento de água" que têm afetado parte do concelho, em especial a Costa da Caparica, a Sobreda e os Capuchos.

Também existem relatos nas redes sociais de falta de água ou de perda de pressão em zonas como o Laranjeiro e Feijó.

Na petição é explicado que "há várias semanas que milhares de residentes e comerciantes enfrentam cortes de água recorrentes, muitas vezes durante horas consecutivas e frequentemente em períodos críticos do dia, nomeadamente ao final da tarde e início da noite, quando a maioria das famílias regressa a casa e necessita de utilizar este serviço essencial".