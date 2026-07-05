Risco de incêndio obriga CP a interromper comboios temporariamente

O risco de incêndio obrigou a CP a interromper ou a reter comboios de forma temporária, disse este domingo a empresa, garantindo estar em contacto com a Proteção Civil. Além da supressão de seis comboios Intercidades no sábado e este domingo, a circulação tem sido afetada por interrupções noutras ligações. Num esclarecimento sobre o impacto do calor extremo na operação dos últimos dias, a CP explica que "os efeitos das altas temperaturas não se limitam ao material circulante", podendo "afetar diferentes componentes da infraestrutura ferroviária, ao nível dos sistemas de sinalização, catenária, aparelhos de mudança de via e outros equipamentos fundamentais para a circulação segura dos comboios". Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

A estas condicionantes acresce ainda o risco elevado de incêndio nas zonas rurais "que pode, e tem, originado interrupções e/ou retenções temporárias de comboios em determinados locais da rede ferroviária", justifica a empresa de transporte, dizendo tratar-se "de uma realidade conhecida e transversal aos operadores ferroviários europeus, que enfrentam dificuldades acrescidas sempre que se verificam fenómenos meteorológicos extremos". Relativamente às ligações que se mantêm, a CP garante ter em curso "um conjunto de medidas preventivas destinadas a minimizar riscos e a assegurar as melhores condições possíveis de conforto e assistência durante as viagens". Entre essas medidas está a decisão de, em alguns comboios de longo curso (ou seja, Intercidades e Alfa), bloquear a venda de lugares "em horários considerados mais críticos" para as composições terem menos passageiros, bem como em reforçar o acompanhamento da operação e disponibilizar mais água em vários pontos da rede, elenca a empresa.