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País
Transportado de helicóptero por ferimentos graves após queda em rocha nas Caldas da Rainha
05 jul, 2026 - 18:49 • Lusa
Segundo fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Oeste, o homem estava numa atividade relacionada com a pesca quando caiu nas rochas, em Salir do Porto, no concelho de Caldas da Rainha, distrito de Leiria.
Um homem foi transportado de helicóptero para o Hospital de Santa Maria, em Lisboa, após sofrer ferimentos graves numa queda nas rochas, nas Caldas da Rainha, disse à Lusa fonte da Proteção Civil.
Segundo fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Oeste, o homem estava numa atividade relacionada com a pesca quando caiu nas rochas, em Salir do Porto, no concelho de Caldas da Rainha, distrito de Leiria.
A queda obrigou a um resgate aquático, referiu a mesma fonte.
Os ferimentos graves que o homem de 24 anos sofreu levou ao acionamento do helicóptero do Instituto Nacional de Emergência Médica estacionado em Évora, que o transportou para o Hospital de Santa Maria.
A página da internet da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil informa que o alerta para a ocorrência foi dado pelas 14:58 e estiveram no local 31 operacionais, apoiados por oito veículos e um meio aéreo.
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