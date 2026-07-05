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Transportado de helicóptero por ferimentos graves após queda em rocha nas Caldas da Rainha

05 jul, 2026 - 18:49 • Lusa

Segundo fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Oeste, o homem estava numa atividade relacionada com a pesca quando caiu nas rochas, em Salir do Porto, no concelho de Caldas da Rainha, distrito de Leiria.

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Um homem foi transportado de helicóptero para o Hospital de Santa Maria, em Lisboa, após sofrer ferimentos graves numa queda nas rochas, nas Caldas da Rainha, disse à Lusa fonte da Proteção Civil.

Segundo fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Oeste, o homem estava numa atividade relacionada com a pesca quando caiu nas rochas, em Salir do Porto, no concelho de Caldas da Rainha, distrito de Leiria.

A queda obrigou a um resgate aquático, referiu a mesma fonte.

Os ferimentos graves que o homem de 24 anos sofreu levou ao acionamento do helicóptero do Instituto Nacional de Emergência Médica estacionado em Évora, que o transportou para o Hospital de Santa Maria.

A página da internet da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil informa que o alerta para a ocorrência foi dado pelas 14:58 e estiveram no local 31 operacionais, apoiados por oito veículos e um meio aéreo.

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