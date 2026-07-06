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Agente da PSP "violentamente agredido" no Aeroporto de Lisboa

06 jul, 2026 - 20:22 • Ricardo Vieira

O suspeito, um cidadão irlandês, de 26 anos, foi detido na sala de recolha de bagagens, já depois de alegadamente ter agredido um funcionário da empresa Menzies.

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Um agente da PSP foi transportado ao hospital com “ferimentos graves” após ser “violentamente agredido” por um passageiro, esta segunda-feira, no Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, indica o Ministério da Administração Interna.

O gabinete do ministro Luís Neves adianta, em comunicado, que está a “acompanhar a evolução do estado de saúde do agente ferido, desejando-lhe uma rápida recuperação, e manifesto total solidariedade para com os polícias envolvidos”.

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O ministro afirma que as agressões contra elementos das forças de segurança “são absolutamente inaceitáveis e merecem a firme reprovação do Estado”.

A PSP adianta, em comunicado enviado às redações, que os polícias foram agredidos quando responderam a uma ocorrência no aeroporto.

O suspeito, um cidadão irlandês, de 26 anos, foi detido na sala de recolha de bagagens, já depois de alegadamente ter agredido um funcionário da empresa Menzies.

“Após a chegada dos agentes da PSP ao local, o indivíduo adotou uma postura extremamente violenta e agressiva, investindo fisicamente contra os polícias que procuravam repor a ordem e proceder à sua imobilização”, indica a Polícia de Segurança Pública.

Os agentes “sofreram lesões de elevada gravidade, nomeadamente traumatismos e ferimentos na face”, mas conseguiram deter o suspeito.

O homem vai agora ser presente à autoridade judiciária para conhecer as medidas de coação.

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