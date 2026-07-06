- Noticiário das 19h
- 06 jul, 2026
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Agente da PSP "violentamente agredido" no Aeroporto de Lisboa
06 jul, 2026 - 20:22 • Ricardo Vieira
O suspeito, um cidadão irlandês, de 26 anos, foi detido na sala de recolha de bagagens, já depois de alegadamente ter agredido um funcionário da empresa Menzies.
Um agente da PSP foi transportado ao hospital com “ferimentos graves” após ser “violentamente agredido” por um passageiro, esta segunda-feira, no Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, indica o Ministério da Administração Interna.
O gabinete do ministro Luís Neves adianta, em comunicado, que está a “acompanhar a evolução do estado de saúde do agente ferido, desejando-lhe uma rápida recuperação, e manifesto total solidariedade para com os polícias envolvidos”.
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O ministro afirma que as agressões contra elementos das forças de segurança “são absolutamente inaceitáveis e merecem a firme reprovação do Estado”.
A PSP adianta, em comunicado enviado às redações, que os polícias foram agredidos quando responderam a uma ocorrência no aeroporto.
O suspeito, um cidadão irlandês, de 26 anos, foi detido na sala de recolha de bagagens, já depois de alegadamente ter agredido um funcionário da empresa Menzies.
“Após a chegada dos agentes da PSP ao local, o indivíduo adotou uma postura extremamente violenta e agressiva, investindo fisicamente contra os polícias que procuravam repor a ordem e proceder à sua imobilização”, indica a Polícia de Segurança Pública.
Os agentes “sofreram lesões de elevada gravidade, nomeadamente traumatismos e ferimentos na face”, mas conseguiram deter o suspeito.
O homem vai agora ser presente à autoridade judiciária para conhecer as medidas de coação.
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