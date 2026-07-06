"Água é um direito". Moradores de Almada protestam, SMAS garante melhorias este mês

As falhas no abastecimento de água em vários locais de Almada, nos últimos dias, levaram os habitantes ao desespero e ao protesto. Cerca de três dezenas de elementos do Movimento Pelo Futuro da Costa juntaram-se, esta segunda-feira, em frente às instalações dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento do concelho e, empunhando cartazes em que defendiam que a "água é um direito", acabaram por conseguir uma resposta do presidente. Luís Palma, que também é vereador da CDU, espera que ainda este mês já seja possível melhorar o abastecimento.

Os problemas tendem a ser resolvidos. Mas a total estabilidade no fornecimento de água a todo o concelho de Almada só será possível lá para o final do primeiro trimestre do próximo ano. Para já, garantiu o presidente dos SMAS, ainda este mês haverá melhorias no fornecimento de água.

"Temos já um novo furo a funcionar, iremos ter outro este ano que já vai ajudar em muito a resolver esta questão. Portanto estamos a dar como previsão temporal o mês de julho. Nós prevemos que este mês conseguimos estabilizar” o fornecimento de água, “em resultado daquilo que é esta intervenção”, explicou Luis Palma, que referiu que com a colocação destes dois furos em funcionamento, “podemos mitigar e melhorar um pouco mais”.

Para além dos dois furos que estão em andamento, há mais três em fase de licenciamento e outros três em fase de projeto.

Água captada é inferior ao consumo

Contudo, Luís Palma sublinhou que “a previsão é para 2027, tendo aqui como horizonte temporal o primeiro trimestre de 2027”. Data a partir da qual estará estabilizado o abastecimento de água em todo o concelho.

A água que está atualmente a ser captada, adiantou, é inferior ao atual consumo, sendo que 93 por cento dos furos de Almada localizam-se no concelho do Seixal (28 de um total de 32). Contudo, explicou, o furo que agora entrou em funcionamento foi já feito no concelho de Almada.

Luís Palma disse ainda que a atual administração dos SMAS entrou em funcionamento em dezembro de 2025, resultado daquilo que foram as eleições autárquicas, iniciando a execução do orçamento e do plano aprovado nos órgãos municipais e no conselho de administração a partir de fevereiro.

O trabalho inicial, explicou, foi “ouvir os trabalhadores dos vários departamentos para aferir quais as obras mais urgentes a realizar no sistema de distribuição de água, de captação de água, de reservatórios e de outras obras estruturantes, que também alimentam e suportam a rede”.

Até que essas obras estejam concluídas, o concelho vai ter de continuar a viver com cortes de água. E por isso, o presidente do SMAS sublinha que a está a ser pensado comunicar um calendário com os cortes no abastecimento.

“É algo que nós estamos a trabalhar nos últimos dias e que estamos a ponderar, do ponto de vista comunicacional, essa situação de podermos comunicar essa disponibilidade de água em determinados períodos”, referiu, destacando que a medida pode ser contraproducente.

“Isso pode ter um outro efeito, em que pode haver um açambarcamento e nós também não desejamos isso”.