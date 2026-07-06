Autoridades reforçam fiscalização de veículos de duas rodas nos próximos dias

Motas e motorizadas são o foco da sétima campanha do Plano Nacional de Fiscalização (PNF) de 2026, que vai decorrer entre 07 e 13 de julho, anunciaram hoje a PSP, GNR e a Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR).

Com o tema “Duas Rodas ─ Agarre-se à Vida”, esta é a sétima de 11 campanhas previstas no PNF 2026 e está focada num dos “grupos de utilizadores com maior exposição ao risco rodoviário e maior vulnerabilidade em caso de acidente”, referem as organizações em comunicado.

“A campanha tem como objetivo alertar os condutores de motociclos e ciclomotores para os comportamentos de risco associados à condução, promovendo uma condução mais segura, defensiva e responsável, bem como reforçar a sensibilização dos restantes utilizadores da via para a necessidade de partilha segura do espaço rodoviário”, sublinham.

Esta ação inclui ações de sensibilização e de fiscalização, com “foco nos comportamentos de risco associados aos acidentes graves”.

Para as autoridades, "os veículos de duas rodas a motor continuam a apresentar níveis elevados de sinistralidade grave, sobretudo em meio urbano e em estradas nacionais, onde a vulnerabilidade dos seus utilizadores é particularmente elevada”.

Segundo dados oficiais, entre 2023 e 2025 registaram-se “34.179 acidentes com vítimas que envolveram veículos de duas rodas a motor”, causando 440 mortos 3.041 feridos graves e 34.501 feridos ligeiros.

“Segundo o Plano Nacional de Fiscalização 2026, quase metade da sinistralidade grave envolvendo veículos de duas rodas a motor ocorre em arruamentos urbanos e em estradas nacionais”, alertam as autoridades, salientando que a fiscalização estará atenta a estas questões.

“A campanha alerta, especialmente, para comportamentos que aumentam significativamente o risco de acidente grave”, como excesso de velocidade, ultrapassagens perigosas, circulação entre filas de trânsito de forma irregular, manobras bruscas ou ausência de capacete, entre outras questões.

As ações de sensibilização da ANSR vão decorrer em simultâneo com operações de fiscalização realizadas pela PSP e pela GNR, "incidindo em vias e locais, onde se registam níveis mais elevados de sinistralidade, envolvendo veículos de duas rodas a motor”, refere ainda o comunicado.