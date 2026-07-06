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Carnaxide. Incêndio em armazém entra em fase de resolução

06 jul, 2026 - 06:34 • João Cunha com Redação

As chamas deflagraram por volta das 4h10, numa zona comercial e industrial, junto a uma área de serviço. No local permanecem 52 operacionais apoiados por 21 viaturas.

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O incêndio que destruiu, na madrugada desta segunda-feira, um armazém em Carnaxide, no concelho de Oeiras, entrou em fase de resolução. A informação consta do portal da Proteção Civil.

As chamas deflagraram por volta das 4h10, numa zona comercial e industrial, junto a uma área de serviço, com o alerta a ser dado pouco depois das 5h00.

Não há registo de vítimas. Apesar da proximidade a um posto de abastecimento, não esteve em causa risco de propagação das chamas, devido à rápida intervenção dos bombeiros, apurou a Renascença no local.

A rua está cortada e há vários funcionários de empresas próximas a acompanhar os trabalhos dos bombeiros.

No local permanecem 52 operacionais apoiados por 21 viaturas. Entre os meios acionados estão várias viaturas autotanque, devido à fraca pressão das bocas de incêndio na zona.

[Notícia atualizada às 10h10 com a entrada do incêndio em fase de resolução]

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