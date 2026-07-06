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Confederação de Pais quer terceira fase de exames

06 jul, 2026 - 20:28 • Fátima Casanova

Com alteração do calendário, o início da segunda fase de exames nacionais começa cinco dias depois do previsto, afetando famílias com férias marcadas. À CONFAP têm também chegado muitos pedidos de esclarecimento sobre os constrangimentos na correção dos exames.

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Os problemas, que surgiram na sequência da digitalização dos exames e consequente classificação em plataforma informática, levaram o Ministério da Educação, Ciência e Inovação (MECI), a adiar, por três dias, para 17 de julho, a divulgação das notas dos exames da primeira fase.

Como consequência, o início da segunda fase de exames também foi adiada, neste caso, por cinco dias, para 21 de julho.

Uma situação que está a preocupar muitos pais com férias marcadas e investimentos feitos, admite à Renascença, Mariana Carvalho, a presidente da Confederação Nacional das Associações de Pais (CONFAP).

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Nesse sentido, a CONFAP defende a realização de uma terceira fase de exames nacionais. Mariana Carvalho revela que um pedido nesse sentido já seguiu para o MECI, “para que nos seja esclarecido como é que nós podemos operacionalizar uma eventual terceira fase”.

Avisa, no entanto, que esta nova fase de exames seria “para os alunos que comprovadamente não possam comparecer nos exames, porque já tinham, seja férias, sejam outras situações garantidas e, portanto, para que não haja prejuízo efetivo para os alunos e para as famílias”.

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A líder da Confederação de Pais diz que têm chegado muitos pedidos de esclarecimento, por causa de todos os problemas relatados sobre a classificação digital dos exames. Admite que “tudo isto causa ansiedade” e pede “transparência neste processo para que nenhum aluno seja prejudicado, num momento que é muito importante dos alunos”.

Depois do ministro da Educação, Fernando Alexandre, ter anunciado que todos os alunos podem ter acesso ao exame depois de corrigido, Mariana Carvalho avisa que uma revisão de prova só deve ser pedida quando há a “garantia de uma possibilidade de subir a nota”.

Nestas declarações à Renascença, a líder da CONFAP recomenda que “os alunos verifiquem as provas e, se existir necessidade de reapreciação, devem fazê-lo”, apenas caso “se detete que pode haver aqui alguma falha na correção”.

Mariana Carvalho lembra que “quando há um pedido de reapreciação, também há a possibilidade de uma descida de nota, portanto, é muito importante que se analise e que se verifique que há de facto aqui uma possibilidade de melhoria na nota”, insiste a presidente da CONFAP.

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