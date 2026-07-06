Confederação de Pais quer terceira fase de exames

Os problemas, que surgiram na sequência da digitalização dos exames e consequente classificação em plataforma informática, levaram o Ministério da Educação, Ciência e Inovação (MECI), a adiar, por três dias, para 17 de julho, a divulgação das notas dos exames da primeira fase.

Como consequência, o início da segunda fase de exames também foi adiada, neste caso, por cinco dias, para 21 de julho.

Uma situação que está a preocupar muitos pais com férias marcadas e investimentos feitos, admite à Renascença, Mariana Carvalho, a presidente da Confederação Nacional das Associações de Pais (CONFAP).

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Nesse sentido, a CONFAP defende a realização de uma terceira fase de exames nacionais. Mariana Carvalho revela que um pedido nesse sentido já seguiu para o MECI, “para que nos seja esclarecido como é que nós podemos operacionalizar uma eventual terceira fase”.

Avisa, no entanto, que esta nova fase de exames seria “para os alunos que comprovadamente não possam comparecer nos exames, porque já tinham, seja férias, sejam outras situações garantidas e, portanto, para que não haja prejuízo efetivo para os alunos e para as famílias”.